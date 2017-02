Kamen als Fair-Trade-Stadt

„Natürlich ist es nicht das Ziel, den Stadtrat zum Kaffeekränzchen zu machen“, führte Beigeordnete Ingelore Peppmeier aus, als der Stadtrat mehrheitlich der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung folgte. „Wir wollen ein Signal in die Stadt geben, um die zahlreichen Akteure, die sich um den Fair-Trade-Handel vor Ort kümmern, wertzuschätzen.“

Fair-Trade-Produkte gibt es bereits vor Ort

Fair-Trade-Kaffee wird bereits an unterschiedlichen Stellen in Kamen gehandelt. Die Kolpingsfamilie Kamen beispielsweise verkauft die fair gehandelten Bohnen nach der Sonntagsmesse in der Pfarrkirche. Im Nähcafé des Bürgerhauses wird ebenso Fair-Kaffee ausgeschenkt, zudem gibt es fair gehandelte Textilien, deren Baumwolle ausschließlich in Entwicklungsländern angebaut wird. Und auch die Ev. Jugend sowie die Umweltberaterinnen der Verbraucherzentrale setzen immer wieder auf das Label „Fair Trade“, wenn sie ihre Aktionen an Schulen, Kindergärten oder auf dem Wochenmarkt durchführen.

Jutta Eickelpasch und Anja Sklorz bieten im „Nähcafé“ fair gehandelte Kaffee-Sorten und Süßigkeiten ... Jutta Eickelpasch und Anja Sklorz bieten im „Nähcafé“ fair gehandelte Kaffee-Sorten und Süßigkeiten an. Foto: Milk

Einige Nachbarstädte tragen das Siegel bereits

Entsprungen ist die Initiative im Kulturhauptstadtjahr vor sieben Jahren, als sich das Ruhrgebiet durch die Magna Charta Ruhr.2010 verpflichtet hat, auf Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit zu verzichten. „Darin enthalten ist auch die Absicht, den fairen Handel zu unterstützen“, so Peppmeier. Zahlreiche Städte und Gemeinden im Umkreis haben sich dieser Zielstellung angeschlossen. Dazu zählen bereits Bergkamen, Fröndenberg, Holzwickede und Unna.

Gesteuert wird der Fair-Trade-Handel von der Initiative „Transfair“ (siehe Text unten) in Köln, die unterschiedliche Akteure aus Handel, Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringt. „Eine Kommune, die sich für den fairen Handel engagiert und den Titel anstrebt, zeigt damit, dass sie ihrer Verantwortung im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit in der Welt bewusst ist und wird damit ihrer Vorbildfunktion gegenüber den Bürgern gerecht“, heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt Kamen, die nun eine Steuerungsgruppe einrichten muss.

CDU-Fraktion verwehrt Vorhaben Zustimmung

Mehrheitlich Einigkeit herrschte im Stadtrat darüber, sich damit einer löblichen Aktion anzuschließen, allein die CDU-Fraktion verwehrte dem Ansinnen die Zustimmung. „Wir müssen die Kirche doch im Dorf lassen“, forderte Fraktionsführerin Ina Scharrenbach. „Der Zucker aus Südamerika hat doch eine schlechtere Ökobilanz als der Zucker, der von glücklichen Zuckerrüben aus Nordrhein-Westfalen kommt“, sagte sie mit Blick auf die heimische Landwirtschaft. Außerdem sei es unglücklich, dass das Rathaus den lokalen Gruppen jetzt auch noch Konkurrenz beim Vertrieb von Fair-Trade-Kaffee mache. Kritik gab es auch an dem Vorhaben, eine Steuerungsgruppe im Rathaus einzurichten, die der Stadtverwaltung nur noch mehr Arbeit einbringe.

„Die Gruppen lechzen nach unserer Unterstützung“

Heike Schaumann, Vorsitzende der Fraktion FW/FDP, sieht zwar die Titel-Sammelei der Kommunen kritisch, unterstützt aber das Anliegen, genauso wie SPD-Vorsitzender Michael Krause: „Das Bewusstsein für diese Produkte wächst und wir erfüllen hier eine Vorbildfunktion.“ Klaus Dieter Grosch, Vorsitzender der Fraktion GAL/Linke, kann keine Konkurrenzsituation zwischen Stadt und den lokalen Gruppen ausmachen, im Gegenteil, wie er beteuert: „Die Gruppen lechzen danach, dass sie unsere Unterstützung bekommen.“

Neue Abnehmer haben die Gruppen auf jeden Fall: Bei allen Ratssitzungen soll nun fair gehandelter Kaffee in die Tassen fließen, garniert mit Zucker aus entsprechendem Handel. Und wenn im Büro des Bürgermeisters eingeschenkt wird, dann künftig ebenso immer fair.

Initiative „Transfair“ im Jahr 1992 gegründet

Die Kampagne „Fair-Trade-Town“ wird von „Transfair“ getragen. Das ist eine unabhängige Initiative zur Förderung des fairen Handels. Der Verein gründete sich im Jahr 1992. Mittlerweile arbeitet ein Team von über 50 Köpfen im Kölner Büro daran, dass die Organisation einen festen Platz in der deutschen Gesellschaft und Wirtschaft hat, damit vom Welthandel benachteiligte Bauern sowie Plantagenarbeiter bessere Lebensperspektiven erhalten. Die Liste der prominenten Unterstützer ist lang. Darauf stehen unter anderem der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, die Schauspieler Daniel Brühl und Anke Engelke, der Sänger Clueso und die Sportfreunde Stiller. Auch der Musiker Till Brönner und Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp zählen zu den Unterstützern.