In Kamen wird Zukunft getankt

Dann fließt in Kamen automobile Zukunft in Form von flüssigem Wasserstoff in die Tanks der dort haltenden Fahrzeuge. Weil letzte Prüfverfahren noch nicht abgeschlossen sind, können die ersten Kunden vermutlich erst ab Anfang Februar bedient werden, so Benjamin Coiffier, Projektleiter bei dem Edelgas-Konzern „Air Liquide“, jenes französisches Unternehmen, das den Ausbau des Versorgungsnetzes für Fahrzeuge mit Brennstoffzelle vorantreibt.

Erste öffentliche Tankstelle im Ruhrgebiet

Der Kamener Standort ist die erste öffentliche Wasserstoff-Tankstelle im Ruhrgebiet. Eine weitere Air-Liquide-Tankstelle gibt es in Düsseldorf, eine andere steht in Mühlheim/Ruhr vor der Fertigstellung. Dort ist die Eröffnung im März geplant. Doch vorher darf schon in Kamen Zukunft getankt werden.

Offizielle „Tankfreigabe“, wie es in Branchenkreisen genannt wird, soll zwei bis drei Wochen nach der Eröffnungsfeier sein, wie Unternehmenssprecherin Nicola Blumhofer mitteilt. Ursache für die Verzögerung seien letzte interne Qualitätstests in Kooperation verschiedener Autohersteller, die Brennstoffzellentechnik anbieten. Weil es sich um eine der ersten Tankstellen dieser Art handele, seien umfangreiche Leistungs- und Sicherheitstests notwendig. Die Abnahme des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) sei bereits erfolgt. „Die Anlage ist eigentlich betriebsbereit“, so Blumhofer. Der Standort werde als sehr gut eingestuft.

Die neue Tankstelle, die direkt zwischen der Avia-Tankstelle und den futuristischen Tesla-Elektro-Ladestationen mit dem Namen „Supercharger“ gebaut wurde, ist für täglich 40 Betankungen von Fahrzeugen und kleinen Bussen ausgelegt. Das entspricht einer Menge von rund 200 Kilogramm. Mit dem Treibstoff werden die Brennstoffzellen bedient, die Strom durch eine chemische Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff erzeugen. Tanken dürfen nur Kunden, die eine sogenannte CEP-Karte haben. CEP ist die Abkürzung für das 1,4 Milliarden schwere Förderprogramm „Clean Energy Partnership“, mit dem die Technologie angeschoben werden soll. Das Kamener Projekt hat ein Kostenvolumen von etwa 1,5 Millionen Euro. Die CEP-Karte weist nach, dass die Kunden zuvor in die Zapfstellen-Bedienung eingewiesen worden sind.

Erhan Cuma verdrahtet den Bewehrungsstahl, damit die Betonplatte der Gasfüllstation sicheren Halt ha ... Erhan Cuma verdrahtet den Bewehrungsstahl, damit die Betonplatte der Gasfüllstation sicheren Halt hat. Die Firma „Albrecht“, die sich auf Tankstellenbau spezialisiert hat und im Auftrag des Konzerns „Air Liquide“ aktiv ist, hatte im August mit der Errichtung der Wasserstofftankstelle begonnen. Foto: Milk

Ein Kilo Wasserstoff kostet etwa 9,50 Euro

Wasserstoffautos unterscheiden sich zurzeit im Preis kaum von höherwertigen Elektrofahrzeugen. Die Fahrzeuge, meist deutlich mehr als 60000 Euro teuer, zielen allerdings mehr auf „progressive Technologiefans“, wie es in der Branche heißt. Auch Wasserstoff an der Tankstelle ist nicht unbedingt günstig. Ein Kilogramm wird zurzeit mit 9,50 Euro berechnet. Dabei ist der Preis noch subventioniert, wie die CEP auf ihrer Homepage (....) ausführt: Es handele sich, so heißt es, „um einen ersten, politisch motivierten Preis (...). Erst wenn die Anzahl an Fahrzeugen und Tankstellen signifikant zunimmt und damit die Abgabemenge steigt, rechnet die Partnerschaft mit einem realen Preis, sprich einem Preis, der auch die tatsächlichen Kosten abdeckt“. Air Liquide ist sich nach Angaben von Blumhofer bewusst, dass der Aufbau des Tankstellennetzes Pionierarbeit sei. „Es handelt sich um eine Marktvorbereitung. Natürlich hoffen wir irgendwann auf den Durchbruch.“

Air Liquide Die Air Liquide GmbH Deutschland hat ihren Sitz in Düsseldorf. Weltweit beschäftigt das französische Unternehmen mit Sitz in Paris 50.000 Mitarbeiter in 80 Ländern. Gründungsjahr ist 1902. Air Liquide bezeichnet sich als Weltmarktführer bei Gasen, Technologien und Serviceleistungen für Industrie und Gesundheit.

Weit entfernt vom Massenmarkt

Air Liquide hat nach eigenen Angaben bewusst auf den Standort Kamen gesetzt, weil man am Rande des bekannten Verkehrskreuzes einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt besetzt habe. Das gelte auch für den Standort in Mühlheim/Ruhr, der im März eröffnet werde, wie Unternehmenssprecherin Nicola Blumhofer sagt. Dort sei man strategisch gut vor dem Rhein-/Ruhr-Zentrum positioniert.

Zurzeit ist das Unternehmen bemüht, die wichtigen Verkehrsachsen mit Zapfstationen auszurüsten, Richtung Norden sollen Wasserstofffahrzeuge unter anderem in Münster, Bremen und Hamburg aufgetankt werden können. Die Reichweiten der Autos können bei bis zu 700 Kilometern liegen.

Dass bei alternativen Antrieben zurzeit vor allem die Elektromobilität im Fokus stehe, sei nicht beunruhigend, so Blumhofer. „Wasserstoffautos werden ja auch elektrisch voran gerieben. Der Unterschied ist, dass der Strom direkt im Auto erzeugt wird.“ Man sei überzeugt, dass sich beide Antriebstechnologien gut ergänzen werden. „Natürlich sind wir noch weit entfernt vom Massenmarkt, aber wir gehen davon aus, dass künftig höhere Stückzahlen von Wasserstoffautos auf den Markt kommen.“ Automobilbauer wie Daimler hätten für dieses Jahr bereits neue Modelle angekündigt. Bei der Eröffnung, so Blumhofer, habe sich auch das örtliche Autohaus Muermann angekündigt, um einen Toyota „Mirai“ vorzuführen, die nach Werksangaben erste Wasserstoff-Limousine in Großserie. Modelle gibt es unter anderem auch von Opel (HydroGen4), Honda (FCX Clarity), Hyundai (ix35 Fuel Cell), Volkswagen (Passat) und Ford (Focus).