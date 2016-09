Immobilien-Deal für Logistikpark

Kettler ist offenbar nicht mehr Eigentümer des Werksgeländes an der Henry-Everling-Straße im Kamener Süden. Mit dem Verkauf des etwa sieben Hektar großen Grundstücks setzt der Gartenmöbel- und Kettcar-Produzent nach der Insolvenz die Bereinigung seiner Bücher fort. Der Grundstücks-Verkauf ist rund ein Jahr vor dem angekündigten Rückzug der Traditionsmarke aus Kamen besiegelt. Rund 100 Mitarbeiter sind von dem Rückzug betroffen.

Erworben hat die Kettler-Fläche der Logistikpark-Betreiber P3 Logistic Park aus Frankfurt. Die Immobilienverwalter sind in Kamen besser bekannt als Vermieter der Metro-Hallen, die sich direkt neben dem Kettler-Werksgelände befinden. Mit dem Zukauf des Nachbargrundstücks vergrößert P3 Logistik seinen Grundbesitz deutlich auf rund 20 Hektar. Der Neuerwerb versetzt P3 in die Lage, das Kettler- und das Metro-Grundstück für ein Neubauprojekt zu verschmelzen, das den Namen Logistikpark A1 verdienen könnte.

Denn nicht nur Kettler hat seinen Rückzug angekündigt, auch Metro will Kamen frühestens Ende 2017 verlassen. Das Handelsunternehmen wird seine beiden Logistikzentren in Kamen (Real-SB-Warenhäuser) und Unna (Metro Cash & Carry) schließen und in einem Neubau in Marl zusammenführen. Damit ist die Verlagerung von rund 420 Arbeitsplätzen aus dem Kreis Unna verbunden.

P3 Logistic Park hat Kettler-Fläche gekauft

Für P3 ist mit dem Metro-Rückzug der Weg frei, um die veralteten Hallen abzureißen und für einen noch unbekannten neuen Mieter einen neuen Logistikpark hochzuziehen. Die zugekauften Kettler-Flächen ermöglichen P3, einen größeren und attraktiveren Neubau an den Markt zu bringen. Dieser neue Logistikpark A1 an der A1-Anschlussstelle Kamen-Zentrum wäre mit rund 20 Hektar ungefähr so groß ist wie der Logistikpark A2 an der A2-Anschlussstelle Kamen/Bergkamen.

20 Hektar Fläche werden neu entwickelt

Eine verfügbare Logistikfläche dieser Größenordnung – umgerechnet fast 30 Fußballfelder – ist im Kreis Unna rar. Zum Vergleich: Der größte aktive Logistikstandort im Kreis Unna, das DHL-Warenverteilzentrum für die Karstadt-Warenhäuser in Unna-Königsborn, verfügt über rund 30 Hektar.

Der Gartenmöbelproduzent Kettler hat zwei Immobilien an der Henry-Everling-Straße, das Lager und den ... Der Gartenmöbelproduzent Kettler hat zwei Immobilien an der Henry-Everling-Straße, das Lager und den Service. Foto: Milk

Auf der Immobilienmesse Exporeal in München wird P3 Logistic Park den Kamener Neuerwerb Anfang Oktober bekannt geben. Das erklärte eine P3-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage. Damit bestätigte sie das Grundstücksgeschäft, über das am Vorabend der Planungsausschuss des Kamener Stadtrats informiert worden war. Kettler äußerte sich zunächst nicht zum Verkauf.

Planungsdezernent Uwe Liedtke gab bekannt, dass P3 die Kettler-Fläche erworben habe. Damit seien große Gewerbeimmobilien arrondiert. Die Stadt Kamen sei dabei, „weitere Abstimmungen mit dem Eigentümer“ durchzuführen. P3 werde den Standort neu entwickeln, „ob mit oder ohne Metro, das können wir nicht sagen“, so Liedtke. Auch für eine Verkehrsanbindung werde rechtzeitig gesorgt. Straßen NRW werde noch 2016 den Auftrag zum Bau der geplanten Ampelkreuzung an der Hochstraße erteilen.

Was P3 für den derzeitigen Metro-Standort plant, hatte das Unternehmen bereits im Juni auf Anfrage unserer Zeitung bekannt gegeben – damals noch ohne Bezug auf die Kettler-Flächen. P3 wird den bestehenden Gebäudekomplex abreißen und mit einem hochwertigen Neubau, der „modernen und nachhaltigen Standards“ entspricht, ersetzen. Die Gebäude seien in Bezug auf Größe, Ausstattung und Ausrichtung bereits konkret geplant. Als langfristiger Eigentümer und Vermieter von Logistikimmobilien setze P3 auf hochwertige Logistikimmobilien. Die Investition in das sogenannte Redevelopment werte den Standort auf.

Leicht erhöhte Wartezeiten

Die Karte zeigt den östlichen (orange) und den westlichen Abschnitt (rot) des interkommunalen Gewerb ... Die Karte zeigt den östlichen (orange) und den westlichen Abschnitt (rot) des interkommunalen Gewerbegebiets. Blau markiert sind die Trasse der Westtangente und eine Erschließungsstraße von der Kamener Straße aus.mapz.com

Weiter im Süden an der A1 sollen ebenfalls neue Gewerbeflächen entstehen. Die Stadt Unna plant derzeit ein 24 Hektar großes Gebiet, das in der Nähe des Möbelhauses Ikea unmittelbar hinter der Kamener Stadtgrenze liegt. Der Verkehr des interkommunalen Gewerbegebiets Unna-Kamen soll größtenteils über die Kreuzung Schattweg/Unnaer Straße/Kamen-Karree abgewickelt werden, was am Montag im Ausschuss für Stadtentwicklung für Diskussionen sorgte. So gibt es Befürchtungen, dass sich die Staugefahr an der Kreuzung erhöht, wenn das Gewerbegebiet besiedelt wird. Ina Scharrenbach (CDU) kritisierte, dass die Planungen für eine Umgehungsstraße, die aus Unna kommend ans Kamen-Karree angeschlossen werden soll, auf Eis gelegt sind. Die Landesregierung stellt in absehbarer Zeit kein Geld für die sogenannte Westtangente bereit.

Ein Verkehrsgutachter kommt indessen zu dem Ergebnis, dass die Kreuzung „ausreichend leistungsfähig“ ist. Das Gutachterbüro Ambrosius/Blanke geht von einer „leichten Erhöhungen der mittleren Wartezeiten“ an der Ampel aus. Der Ausschuss nahm das Gutachten bei fünf Enthaltungen zur Kenntnis.