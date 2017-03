Haus Heeren wird wachgeküsst

Seit Oktober wird auf Schloss Heeren neben dem bereits restaurierten Trauzimmer gebaut. Noch gut sieben Wochen haben Freiherr Christian von Plettenberg, Architekt Veit Pothmann und die Handwerker aus der Region Zeit, dann soll die erste Hochzeit im neuen Veranstaltungsraum gefeiert werden. Das mache ihn „fassungslos“, gibt Plettenberg zu, aber nur, weil man das gewaltige Bauprojekt in gerade einmal sechs Monaten gestemmt habe.

Nichts erinnert mehr an die alten Räume

Von der Freitreppe aus haben die Gäste einen perfekten Blick in den Raum, der Gesellschaften bis zu 200 Personen Platz bietet.

Nichts erinnert tatsächlich mehr an die Räume, die vor einem Jahr nach dem Auszug des Mieters leer gestanden hatten. Die Türen sind neu, die Fenster ebenfalls und an der frisch verputzten Decke kommen die großen, alten Balken bestens zur Geltung. „Das war alles abgehangen, wir waren überrascht, als wie sie gefunden haben“, erklärt Architekt Veit Pothmann. Leider war das Mauerwerk in der früheren Scheune und dem einstigen Stallgebäude nicht so gut erhalten wie im heutigen Trauzimmer, sodass diese Wände verputzt wurden.

Eine Belüftungsanlage sorgt bei geschlossenen Fenstern für gute Luft im Saal, in dem bis zu 200 Personen Platz finden. Wenn Tische gestellt werden und auf eine Tanzfläche verzichtet wird, finden 150 Personen Platz. „Wenn es aber um Qualität geht, ist der Raum für 80 bis 120 Personen ausgelegt“, erklärt von Plettenberg.

Während die Trauungen im historischen Ambiente nebenan von Dorothea von Plettenberg organisiert werden, gibt es für die neuen Veranstaltungsräume einen vertraglich komplett anderen Veranstalter. Der Freiherr hat die Räume vermietet – wer dort feiern möchte, muss einen Vertrag mit dem Mieter schließen. Nichts desto trotz besteht die Möglichkeit, alles zu nutzen: „Wer die ganze Dienstleistungskette nutzt, kann im Trausaal standesamtlich heiraten, eine der beiden Kirchen in der Nachbarschaft nutzen und zum Feiern wieder herkommen“, schildert von Plettenberg.

In den neuen Räumen sollen auch Tagungen, Konzerte, Veranstaltungen oder Vorträge stattfinden können. Doch egal, was dort passiert, für den Nachbarschaftsschutz und hinsichtlich der „Lärmhygiene“ haben der Freiherr und sein Architekt vorgesorgt. Der Haupteingang wird einen Windfang haben, der auch Musik abfängt, wenn die Türen aufgehen. Um die Geräusche des nächtlichen Schlagens von Autotüren minimal zu halten, werden neue Parkplätze auf der Nordseite angelegt. Durch das Belüftungskonzept wird es auch keine geöffneten Fenster geben.

An einer begrenzten Zahl von Tagen im Jahr darf auf dem Schloss von 12 bis 5 Uhr morgens gefeiert werden, das regelt die Konzession. Aktionen im Freien wie ein Feuerwerk darf es aber zu keiner Zeit geben.

Bereits 81 Verträge unterschrieben

Der Anklang, den das urige Trauzimmer fand, spornte Freiherr Christian von Plettenberg für weitere Baumaßnahmen an.

Haus Heeren Das auch Schloss Heeren genannte Herrenhaus wurde Anfang des 17. Jahrhunderts von der Familie von Bodelschwingh/ von der Recke-Heeren erbaut. Seit 1679 ist es im Privatbesitz der Familie von Plettenberg-Heeren.

Starke Partner sind wichtig

Im Inneren ist für alles gesorgt: Neben Platz zum Feiern gibt es separate Räume für den Cateringservice, die Sanitärräume sind behindertengerecht, für Raucher gibt es ein eigenes Kabinett und durch das Öffnen von Türen lassen sich alle Bereiche des umgebauten Flügels erreichen. 900 Quadratmeter groß ist die neue Eventlocation, deren Umbau mit dem Landesamt für Denkmalschutz bis ins Detail abgesprochen wurde. Größere Schwierigkeiten gab es da nicht. „Die sagten auch, dass dringend etwas passieren müsse“, erklärt Architekt Pothmann. Doch so ein Gebäude als Privatmann dauerhaft zu beleben, das ist nicht leicht. Die Familie von Plettenberg scheint es geschafft zu haben. Zumindest sagt das der Terminkalender. 81 Verträge wurden bislang schon unterschrieben, und einer davon betrifft eine Feier am am 22. September 2018.

Allein, so gibt Christian von Plettenberg offen zu, hätte er das Vorhaben niemals stemmen können. Immerhin wird mit der Gesamtmaßnahme die Investitionssumme von einer Million Euro deutlich überschritten. „Die ausgesprochen günstige Hypotheken-Situation gab den Ausschlag“, freut sich der Freiherr über die aktuellen Niedrigzinsen, denn: „Das ist schon ein monströser Fremdmitteleinsatz.“

Dennoch möchte von Plettenberg in zehn Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, die wirtschaftliche Last stemmen können. „Bis dahin fließt jeder Cent in die Tilgung und Sondertilgung“, erklärt der Freiherr, der kaufmännisch denkt und nicht alles ausfinanzieren will.

Weiterer Partner an seiner Seite ist für die nächsten zehn Jahre ein Lünener Catering Service. Der ist Mieter des Veranstaltungs-Traktes – und sorgt für die Bewirtschaftung.