Fünf Mal gezündelt

Nach dem jüngsten Brand am Dienstag voriger Woche (wir berichteten) stellte die Kreispolizeibehörde Unna eine Übersicht der Fälle an der Straße in der südwestlichen Innenstadt zusammen.

Der Auftakt der Brandserie erfolgte am 7. Februar in Höhe der Hausnummer 69, als Laub und abgebrochene Äste angezündet wurden. Die Polizei vermutet, dass nur ein Täter hinter den Brandstiftungen steckt. „Beim ersten Mal hat er wohl noch geübt“, sagte Polizeisprecherin Ute Hellmann mit kritischem Blick auf den Fall mit brennendem Laub an einer Grünanlage. Dabei handelt es sich nach offizieller Sprachregelung um Sachbeschädigung mit dem Tatbestand „Feuer auf Straßenweg“.

Die dann regelmäßig folgenden Brände indes sind schwerer zu bewerten. Am 18. April rückte die Feuerwehr-Löschgruppe Kamen um 1 Uhr aus, um zwei brennende Mülltonnen am Kalthof in Höhe der Hausnummer 13 zu löschen. Dabei wurde auch eine Hecke beschädigt. Zwei Monate später brannten wieder zwei Restmülltonnen, dieses Mal auf einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Höhe der Hausnummer 7. Am 25. Oktober, 22.20 Uhr, folgte Brand Nummer 4. In Höhe der Kalthof-Hausnummer 34 ging eine Wertstofftonne in Flammen auf. Fast zeitgleich dann der Brand zwei Monate später am Kalthof 6, als die Feuerwehr um 22 Uhr verständigt wurde. Auch dort brannte ein Sammelbehälter für den sogenannten „gelben Müll“, diesmal keine Tonne, sondern ein Container.

Ähnliche Brände hatte es in diesem Jahr an zahlreichen anderen Standorten gegeben, beispielsweise Ende Oktober in der Gartenstadt Sesekeaue, als in einem hölzernen Unterstand mehrere große Abfallcontainer brannten, beispielsweise in der Nacht zum 8. Juli, als eine Mülltonne an der Klosterstraße angezündet wird. Ebenfalls in der Nacht zum 8. Juli brennen zwei Mülltonnen neben einem Mehrfamilienhaus an der Koppelstraße.

Welch Schaden derlei Brandstiftungen anrichten können, zeigte im Februar der Brand am Severinshaus an der Nordenmauer, als das Feuer auf den gläsernen Verbindungsgang übergriff. Auf die Täter gibt es zurzeit keine Hinweise.