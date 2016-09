Freibad bleibt geöffnet

Erst ab Donnerstag, 15. September, werde voraussichtlich Schluss sein, teilten die Gemeinschaftsstadtwerke am Donnerstag mit. Zunächst hatten die GSW, die das Freibad Kamen betreiben, den 11. September als letzten Öffnungstag benannt. Das Freibad Kamen bleibt zunächst wochentags von 13.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Nur das Frühschwimmen findet schon jetzt Montag bis Freitag jeweils von 6.30 bis 8 Uhr im Hallenbad Kamen statt. Üblicherweise endet die Freibad-Saison am 31. August.

Der Sommer geht in eine Verlängerungsrunde. Auch in den nächsten Tagen dürfen sich Sonnenanbeter, Eisdielen und Straßencafés über blauen Himmel und Temperaturen bis zu 30 Grad freuen. Nur gelegentlich sollen Einflüsse eines Tiefdrucksgebiets das harmonische Bild mit vereinzelten Wolkenfeldern stören.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts steuert der September auf einen Rekordkurs zu. In der ersten Septemberwoche lagen die Durchschnittstemperaturen nicht nur über dem langjährigen Septemberdurchschnitt, es war auch wärmer als im Juni. Ob dieser September tatsächlich als bisher wärmster September in die deutsche Wettergeschichte eingeht, muss allerdings erst mal abgewartet werden:

Alle Informationen zu den Öffnungszeiten der Frei- und Hallenbäder der GSW in Kamen, Bergkamen und Bönen gibt es auch im Internet unter www.gsw-freizeit.de.