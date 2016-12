Falscher Müll in 1100 Biotonnen

Seit Anfang November sind die Biotonnen an drei Abfuhrterminen auf sogenannte „Fehlbefüllungen“ kontrolliert worden, sprich: Plastiktüten, Plastikverpackungen und anderlei Unrat, der nicht in die Biotonne gehört. Zu oft, so hatte die GWA festgestellt, hatten die Bürger nicht richtig sortiert, aus Gedankenlosigkeit oder Unwissenheit. Anfang November hatte die Abfallgesellschaft deswegen angekündigt, in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung genauer hinzusehen. Hintergrund ist ein neues Gesetz, das zum 1. Januar greift. Darin wird genau beschrieben, wie groß bzw. wie klein der Anteil von Plastik im Biomüll sein darf, ohne die Umwelt zu gefährden. Denn aus dem Biomüll wird Kompost gemacht.

Im Rahmen der bisherigen drei Kontrollintervalle, so berichtete am Donnerstag Stadtsprecher Hanno Peppmeier, seien etwa 10.000 Biotonnen gesichtet worden. Davon wurden wegen unzulässiger Abfälle elf Prozent zur Nachsortierung stehen gelassen. Das sind ca. 1100 Tonnen. Vor allem Plastiktüten, oftmals gefüllt mit Katzenstreu, Babywindeln und Verpackungsabfällen, wurden dabei beanstandet. Etwa zwei Prozent der Tonnen enthielten als einzigen Störstoff die im Einzelhandel als kompostierbar beworbenen Biokunststofftüten. „Diese Tonnen“, so Peppmeier, „erhielten per Aufkleber einen Hinweis, dass auch diese Kunststofftüten nicht in die Biotonne dürfen.“ Der Erfolg, so heißt es, habe sich rasch eingestellt. Bei der dritten Sichtung habe es 40 Prozent weniger Beanstandungen gegeben als zu Beginn der Kontrollen. Peppmeier: „Der Anteil des Restmülls in der Biotonne ging spürbar zurück.“ In zahlreichen Fällen wurde einfach umgestellt von Biokunststoffbeuteln auf Papiertüten und Zeitungspapier. Die Bürger hätten durchaus Verständnis für die Kontrollen gezeigt, das hätten die Kontrolleure bei ihren Einsätzen gespürt. Sie werden auch im neuen Jahr ihre Patrouillen durchführen, so kündigte die GWA an.

Mit dem Zwischenergebnis, so Peppmeier, seien die Kooperationspartner – derKreis Unna, die GWA, die Firma Welge und die Stadt Kamen – bisher zufrieden. Die Sortierqualität habe sich so sehr verbessert, dass zurzeit keine Biomüllanlieferung aus Kamen im Kompostwerk Fröndenberg abgewiesen werden müsse.

Zuvor konnte der Biomüll wegen der falschen Sortierung nur als Restmüll entsorgt werden, sprich: Der Abfall ist in der Müllverbrennungsanlage gelandet, was der Kommune höhere Kosten beschert. „Kosten“, so Peppmeier, „die letztlich von allen zu tragen sind, also auch von denen, die ihre Biotonne richtig befüllen.“

Abfallberatung All jene, die Fragen zur richtigen Abfallsortierung, insbesondere bei der Biotonne haben, können sich am gebührenfreien Servicetelefon der GWA-Abfallberatung informieren: 0800/4001400 (montags bis donnerstags: 08.30 bis 17 Uhr; freitags 08.30 bis 15 Uhr). Dort können zudem Flyer und Plakate zum Thema kostenlos bestellt werden.

Die Warnung der Müllwerker

Nicht nur der hohe Anteil an Restmüll hat zu den Kontrollen geführt, sondern auch ein neues Gesetz, das zum 1. Januar 2017 greift. Künftig gibt es verschärfte Anforderungen an sogenannte Störanteile im Kompost, das sind vor allem Kunststoffpartikel. Von 0,2 auf 0,1 Gewichtsprozent muss dieser Kunststoffanteil im Biomüll ab dem kommenden Jahr reduziert werden, damit der Abfall nicht zur Müllverbrennungsanlage gefahren werden muss.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll es weiter regelmäßige Kontrollen geben, dabei werden Aufkleber mit Warnhinweisen verteilt. Entdecken die Müllwerker Plastik in einer Biotonne, bekommt diese einen gelben Warnaufkleber verpasst. Bedeutet: Bitte den Inhalt neu sortieren, dann wird die Tonne bei der nächsten Abfuhr geleert. Auf Wiederholungstäter wartet der rote Aufkleber, gleichbedeutend mit Einziehung der Tonne. „Die Folge ist, dass wir eine größere Restmülltonne anweisen werden“, hatte der zuständige Dezernent bei der Stadt, Ralf Tost, bei der Ankündigung der Aktion im November gesagt. Diese Tonne koste entsprechend mehr.

Der Biomüll aus Kamen wird zum Kompostwerk in Fröndenberg gebracht, dort landen etwa 25.000 bis 28.000 Jahrestonnen Kompost aus dem ganzen Kreis. In einem Durchlauf von acht bis zwölf Wochen wird der Biomüll verarbeitet und anschließend als Kompost weiter vertrieben; die Landwirtschaft ist der Hauptabnehmer.