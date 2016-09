Einkaufsbummel im Mittelalter

Denn der Marktplatz wirkt zwar verschlafen, ist aber nicht leer. Der mittelalterliche Hansemarkt erwacht zum Leben. Handwerker kommen zu ihren Ständen, und die Händler versorgen die Tiere. Nicht nur den Hahn, sondern auch die Hühnerküken, die in einem Käfig im Stroh rascheln. Gänse stolzieren durch ihr improvisiertes Gehege zwischen den Wasserspielen des Marktbrunnens. Gleich wird den ersten Besuchern der Rauch aus dem Lehmofen des Bäckers und der Duft frisch gebackenen Brots in die Nase kriechen.

Für den diesjährigen Hansemarkt war das schöne Wetter ein Glücksfall. Zahlreiche Besucher bummelten am Samstag und Sonntag durch die Budenstadt auf dem Marktplatz, am Sonntag hatten zudem etliche Händler ihre Geschäfte geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag galt stadtweit, konzentrierte sich aber auf die Innenstadt. Die Kamener Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden (KIG) hatte ihre Mitglieder zum Mitmachen aufgerufen – vorwiegend folgten Geschäfte aus der Fußgängerzone dem Appell.

Fachwerkhäuser, in denen Ackerbürger Vieh hielten

Wer sich in das Getümmel des Hansemarkts begibt, mag sich vorstellen, wie die Menschen vielleicht vor einigen Hundert Jahren gelebt haben. Noch heute stehen am Marktplatz Fachwerkhäuser, in denen Ackerbürger ihr Vieh hielten.

Den Charme des Markts machen die Handwerker aus, die ihre Fertigkeiten vorführen. Wie Flachs verarbeitet wird, zeigt der Heimatverein Wulfen. Erst wird der natürliche Rohstoff geriffelt, das heißt: Die Kapseln mit dem Leinsamen werden von den Stängeln getrennt, dann folgt der langwierige Prozess des Röstens, das heißt der Fasergewinnung.

Vor dem Hecheln kommt das Schwingen

Wenn die Fasern von den Holzteilen getrennt, das heißt gebrochen sind, werden sie mit dem Schwingmesser auf dem Schwingbock geschmeidig gemacht. Die Besucher des Hansemarkts können sehen, wie die in blauem Leinen gekleideten Handwerker die einzelnen Fasern aus dem Verband lösen und die kurzen Fasern herauskämmen, auch hecheln genannt. Schließlich setzt eine Frau das Spinnrad in Bewegung, und fertig ist der Leinenfaden.

Veranstalter Foad Boulakhrif von der Agentur „Schöne Märkte“ aus Dortmund hat das mittelalterliche Spektakel im Auftrag der Stadt Kamen aufgezogen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt er am Sonntagnachmittag, während sich vor der Bühne gerade eine Menschentraube gebildet hat. Dort treten die Mannen der Rittergruppe „Herold“ zum Schaukampf an. Rüstungen klappern und Schwerter sausen nieder. Der Markt sei wegen des schönen Wetters auch am Samstag gut besucht gewesen, aber am Sonntag seien mehr kaufbereite Kunden da, erzählt Boulakhrif. Vielleicht wird er beim nächsten Mal das eng getaktete Rahmenprogramm aus Musik, Gaukelei, Feuershow und Ritterspielen etwas auflockern. „Wenn zu viel auf der Bühne los ist, lenkt das von den Marktständen ab.“