Die spektakuläre Landung

„Wasser beeindruckt in seiner Vielfalt. Schon ein einziger Tropfen verzaubert, wenn er im freien Fall auf die Wasseroberfläche aufschlägt“, schreibt er über seine Ausstellung, die heute um 10 Uhr in der Stadtbücherei am Markt 1 eröffnet wird. Reinartz wird dabei sein und dabei seine Bilder erläutern. „Die Bilder sind Augenblicke aus meinem Verweilen am Wasser“, äußert er. Fotografieren bedeute für ihn, sich zu entschleunigen, um dann in Sekundenbruchteilen genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Auslöser zu drücken. „Den richtigen Augenblick finde ich, indem ich das Verhalten der Objektive lange und aufmerksam beobachte.“ So entstünden Bilder, die Momente festhalten und es den Augen möglich machten, Details zu entdecken, die sonst verborgen geblieben wären. Reinartz Fotos sind nicht nur bis zum 8. Oktober in der Stadtbücherei zu sehen, sondern auch in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht worden, in Fach- und Sachbüchern, Zeitungen und auf Hinweistafeln in Naturschutzgebieten der Region. Dauerausstellungen sind in Zingst und Ehrhorn platziert. Reinartz ist es wichtig, über seine Fotos auch Interesse an der Natur zu wecken. Auf Anfrage stellt er Bilder für Kindergärten und Schulen zu Verfügung, weil er weiß, dass heutzutage nicht mehr jeder ein Rotkehlchen von der Meise unterscheiden kann. Jetzt aber führt er ans Wasser, das Ruhe und Frieden bedeuten könne, aber auch Kampf und Bedrohung gleichermaßen für Mensch und Tier.

Ausstellung „Augenblicke – am Wasser“, Ausstellung mit Fotografien von Günter P. Reinartz, Eröffnung, Samstag, 10. September, 10 Uhr, Stadtbücherei Kamen, Markt 1. Die Schau ist zu den Öffnungszeiten zu sehen bis zum 8. Oktober.