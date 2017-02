Die Karawane zieht weiter

Im Jahr der Schnapszahl ist der Umzug noch ein bisschen gewachsen. Laut Polizei und Organisator Sven Dammermann sind knapp 900 Kinder, Eltern und Lehrkräfte Teil des elften Spektakels. Angeführt vom Ehrenpräsidenten der Kamener Karnevalsgesellschaft, Helmut Scherer, setzen sich die Jecken langsam in Bewegung und biegen auf die Hammer Straße ab. Begleitet von den Jubelrufen der Zuschauer und Karnevalsmusik aus den mitgebrachten Boxen tauchen die Kleinen immer wieder begeistert ihre Hände in die Tüten und lassen es Kamelle regnen. Hier und da müssen die Kinder von Eltern und Lehrkräften gebremst werden, um nicht schon nach dem ersten Kilometer den gesamten Vorrat an Süßigkeiten aufgebraucht zu haben.

Auch die Zuschauer auf den Balkonen und an den Fenstern kommen nicht zu kurz. Mit ein paar kräftigen Würfen befördern einige Eltern ein paar Bonbons über die Köpfe der Schaulustigen hinweg in die Wohnungen. Während die Kleinen in ihren Kostümen vorbei ziehen, blitzen immer wieder Kameras und Smartphones auf. Alle wollen die bunten Momente festhalten und möglichst viele verschiedene Kostüme vor die Linse bekommen.

Ruth Becker, Lehrerin der Diesterwegschule, hatte sich wie ihre Schüler kostümiert, um fröhlich durc ... Ruth Becker, Lehrerin der Diesterwegschule, hatte sich wie ihre Schüler kostümiert, um fröhlich durch Kamens Straßen zu ziehen.

Ein besonderer Blickfang ist das restaurierte Piratenschiff der Diesterwegschule. „Das Schiff hat unser Hausmeister vor zehn Jahren gebaut. Es war schon beim ersten Umzug mit dabei und musste jetzt von den Kindern ein wenig geflickt werden, damit es wieder vorzeigbar ist“, erzählt Schulleiterin Ulrike Dirzus, die in diesem Jahr selbst als Piratenbraut kostümiert ist. Mit echten Stoffsegeln und einem stabilen Grundgerüst aus Dachlatten, einer Europalette und unzähligen Schichten Pappmaché, kann sich das Piratenschiff sehen lassen. Stolz schieben die Kinder das Gefährt auf Rollen durch die Straßen.

Nachdem Piraten, Indianer, Fliegenpilze und Schneekönige vorbeigezogen sind, kommt der große grüne Drache in Sicht. Die Kinder der Klassen 4b und 4c haben mit einem Gemeinschaftsprojekt einen mehrere Meter langen Drachen geschaffen, der die Blicke der Zuschauer auf sich zieht. Vorneweg läuft ein Kind, das den aus Draht und Pappmaché gefertigten Kopf trägt, dahinter gehen die Kinder in Zweierreihen nebeneinander und bilden so die Zacken am Körper. „Unsere Helme haben wir aus Pappmaché und Papphütchen gebaut, damit der Drache seine Zacken bekommt. Damit für den Umzug alles klappt, haben wir vorher geprobt, dass alle gleichzeitig loslaufen“, erzählt die zehnjährige Josefine. In der Projektwoche hat sie mit ihrer Klasse Geschichten über Ritter und Drachen gelesen. Was einen guten Drachen ausmacht, da sind sich die Kinder einig: fliegen und Feuerspucken.

Wie viele andere bekam auch diese kleine Biene Maja viel Lob für ihr detailgetreues Kostüm – mit ein ... Wie viele andere bekam auch diese kleine Biene Maja viel Lob für ihr detailgetreues Kostüm – mit einem „Schopf“ aus Bauschaum.

Auch die Schlümpfe haben ganze Arbeit geleistet. Alle Kinder haben sich einen weißen Maleranzug angezogen und die Gesichter blau angemalt. „Die Mützen haben wir sogar selbst gemacht und aus Stoff ausgeschnitten“, verrät der siebenjährige Nico. Einen Lieblings-Bewohner aus Schlumpfhausen haben er und sein Freund auch. „Wir mögen Papa Schlumpf, weil er der Chef im Dorf ist“, sagt der siebenjährige Arved. Wer den Zug länger beobachtet der stellt fest, dass neben Pappmaché vor allem Müllsäcke in den unterschiedlichsten Formen bei der Kostümgestaltung zum Einsatz kommen. Bei den Regenbogenfischen bilden sie den Untergrund für die schillernden Schuppen und bei den Fantasiefischen flattern sie in dünnen Streifen als Kopfbedeckung.

„Die Kostüme sind wieder großartig geworden. Wir gucken uns den Umzug jedes Jahr an, weil man hier Bekannte trifft und die Kinder so viel Spaß haben. Besonders gut haben mir der Drache und die Regenbogenfische gefallen“, sagt Zuschauerin Svenja Graas. Auch Bürgermeister Hermann Hupe war Teil des bunten Specktakels. Für ihn ist der Umzug mittlerweile eine Kulturveranstaltung. „Als wir den ersten Umzug hatten, hätte niemand damit gerechnet, dass es zu so einer etablierten Veranstaltung werden würde. Die Diesterwegschule leistet als Motor mit der Projektwoche immer die nötige liebevolle Vorbereitung“, sagt Hupe.

Auch in den kommen Jahren wollen Organisator Sven Dammermann und Schulleiterin Ulrike Dirzus die Kinder zusammentrommeln und für Karnevalsstimmung in den Kamener Straßen sorgen. „Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, auch mal eine andere Grundschule zum Mitlaufen zu bewegen“, sagt Dirzus und Dammermann ergänzt: „Es ist schade, dass die Kostüme quasi nur für eine Stunde zu sehen sind, deshalb wäre es eine Überlegung wert, im nächsten Jahr vielleicht am großen Umzug in Werne teilzunehmen.“