Das Zauberwort heißt Schulz

Es hat etwas vom Einzug eines Gladiators, der Auftritt von Martin Schulz in der Stadthalle. Lachend, winkend und mit NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft an seiner Seite, zieht der SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl am Sonntag in seine Arena ein. Rockmusik läuft vom Band, die Menge johlt, klatscht, pfeift. Der viel zitierte „Schulz-Effekt“ – in Kamen ist er an diesem Vormittag zu spüren. Augenfällig ist die Vielzahl junger Menschen, die auf Würfeln aus Pappe und in den ersten Stuhlreihen Platz genommen hat. Von Politikverdrossenheit keine Spur, Mittzwanziger jubeln Schulz zu, als wäre er ein Leinwandheld.

„Zeit für mehr Gerechtigkeit“ ist das Leit- und Wahlkampfmotiv des ehemaligen Präsidenten des EU-Parlaments. Er sagt von sich: „Ich nehme die Sorgen der Menschen ernst“ und attestiert, dass „eines der großen Probleme dieser Zeit ist, dass die Lebensleistung vieler Menschen nicht akzeptiert wird.“ Schulz, der von einigen Seiten angegriffen wurde, weil er kein Abitur hat, sieht sich als bestes Beispiel dafür, dass man es in diesem Land schaffen kann. Er ruft der vollen Stadthalle entgegen: „Kann ein Mann ohne Abitur Bundeskanzler werden?“ Die Antwort, die er gleich selbst gibt, geht fast im Jubel des Publikums unter: „Am 24. September geben wir die Antwort, ein Mann mit Bart und ohne Abitur wird neuer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.“

Die Inhalte, mit denen er überzeugen will, stellt Schulz in einem Parforceritt durch aktuelle Themen, Konflikte und Diskussionen vor. Der 61-Jährige will die Steuerzahlungen multinationaler Konzerne auf die Tagesordnung der EU setzen („Es darf nicht sein, dass diese Unternehmen ihr Geld am Fiskus vorbei bringen und der kleine Bäcker brav seine Steuern zahlt!“), will „durch soziale Gerechtigkeit die Demokratie stärken“ und „nicht denen das Feld überlassen, die für alles einen Sündenbock haben, aber für nichts eine Lösung“. Damit meinte Martin Schulz auch jene kleine Gruppe von AfD-Anhängern, die sich vor der Halle in Stellung gebracht hatten, um gegen die Politik des SPD-Kandidaten zu demonstrieren.

Selfie mit Martin: Viele der Besucher der Regionalkonferenz sind jung, sie setzen viele Hoffnungen i ... Selfie mit Martin: Viele der Besucher der Regionalkonferenz sind jung, sie setzen viele Hoffnungen in den SPD-Kandidaten.

Schulz unterstrich, dass die „Freiheit der Medien ein elementarer Bestandteil der Demokratie“ ist und verurteilte Vorgänge wie in den USA oder in der Türkei, wo Pressevertreter ausgeschlossen oder – wie im Fall Deniz Yücel – bei kritischer Berichterstattung sogar eingesperrt werden. Der Mann, der als Jugendlicher Fußball-Profi werden wollte („Dass mir das nötige Talent fehlte, habe ich zu spät erkannt.“), will als Bundeskanzler „gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen“ durchsetzen und hat eine Gesellschaft des „Miteinanders, des Respekts, der Toleranz und des Zusammenhalts“ zum Ziel.

Ein großes Thema von Martin Schulz ist die jüngst verkündete Reform der Agenda 2010. Der 61-Jährige will unter anderem die Bezüge des Arbeitslosengelds I für ältere Menschen verlängern. Während er von Wirtschaftsverbänden und Arbeitgebervertretern dafür kritisiert wird, erntet er aus der eigenen Partei und von Gewerkschaftsseite Zuspruch. Am Sonntag in Kamen betont Schulz, dass „die hervorragende Qualifizierung der Rohstoff unseres Landes ist“, und dass er sich für „eine Weiterentwicklung der Bundesagentur für Arbeit in eine Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung“ einsetzen will. Investitionen in Bildung und Qualifizierung seien die „Anforderungen unserer Zeit“, die „Modernität des 21. Jahrhunderts ist es, in die Infrastruktur, in die Köpfe junger Leute und in die Digitalisierung“ zu investieren. Der ländliche Raum, forderte der Fan des 1. FC Köln, dürfe dabei nicht vergessen werden.

„Es ist vieles gut in unserem Land, aber es ist auch vieles nicht gerecht“, bilanziert Schulz. „Die Leute sagen, irgendwas in dieser Gesellschaft stimmt nicht.“ Das spiegelten Statistiken zwar nicht unbedingt wieder, jedoch „das Gefühl der Menschen.“ Und darum sei es eine „Verpflichtung für uns Sozialdemokraten“, auf dieses Mitgefühl einzugehen. „Am Anfang unseres Denkens muss der Respekt vor den Sorgen und Nöten und der Lebensleistung der Menschen stehen“, forderte Schulz, der am 19. März auch zum neuen Vorsitzenden seiner Partei gewählt werden soll. Der frühere EU-Parlamentarier warb für ein positives Heimatgefühl („Das ist ein Stück unserer Identität.“) und versicherte, dass mit ihm als Kanzler „die hart arbeitende Mitte unseres Landes bessergestellt wird!“ Dafür will er gebührenfreie Kitas und Universitäten – und eine starke EU, „denn die ist das Beste für unsere Bundesrepublik.“

Der Gute-Laune-Hotspot der Politik

Für drei Stunden wird Kamen am Sonntagmorgen zum politischen Gute-Laune-Hotspot. Die Stadthalle ist rappelvoll, alle warten auf den Mann, der ein ganz neues Feuer in der SPD entfacht hat. Seit klar ist, dass Martin Schulz und nicht Sigmar Gabriel Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten wird, schnellen nicht nur die Mitgliederzahlen bei den Genossen in die Höhe, sondern auch die Anzeige auf dem Barometer der guten Laune. Plötzlich macht Politik Spaß, plötzlich zeigen junge Menschen Interesse, plötzlich wollen wieder viel mehr Bürger anpacken, mithelfen, wählen – und für ihren Martin werben. Einer von ihnen ist Emmanuel „Smile“ Amuzie aus Iserlohn. Er hat sich einen schwarz-rot-goldenen Hut aufgesetzt und macht Selfies mit dem Pappaufsteller seines Kandidaten. „Jahrelang habe ich geträumt, dass die SPD wieder an die Macht kommt“, erzählt Smile, der ursprünglich aus Biafra (Nigeria) kommt. Er will „dafür kämpfen, dass alle meine Brüder, die vielen Tausend Biafraner in Deutschland Martin Schulz wählen!“ Smile Amuzie ist der heimliche Star des Vormittags, gefragt vor Fernsehkameras und Radio-Mikrofonen. Bevor er geduldig für das nächste Foto posiert, sagt er noch: „Das Menschenrecht muss respektiert werden – und der einzige Weg, dass das auch wirklich klappt, ist die Unterstützung von Schulz.“

SPD-Kandidat Martin Schulz fordert mehr Gerechtigkeit. SPD-Kandidat Martin Schulz fordert mehr Gerechtigkeit.

Dafür ist auch Joachim Eckardt von der Kamener SPD in der Stadthalle. Er verteilt Postkarten und Buttons mit dem Konterfei des SPD-Kandidaten. „Das läuft hier alles so ein bisschen workshopmäßig“, erklärt er. Denn die Besucher sind aufgefordert, auf der Postkarte und auf großen Pappen jene Themen zu notieren, mit denen sich Martin Schulz auseinandersetzen soll. Mehrere Teenager, die Schulz-Broschen am Revers, stehen in der Nähe. Den „Schulz-Effekt“ spürt auch die SPD Kamen, bestätigt Eckardt. „So viele junge Leute, die sich sonntags um 10 Uhr für Politik begeistern, das gab es schon lange nicht mehr“.