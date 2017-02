Das Stadtleben aus dem Internet

Egal ob Ölgemälde, historische Luftaufnahmen auf Postkarten oder schnörkelvolle Autogramme bekannter Persönlichkeiten aus Kamen. All das ist auf der Internet-Auktionsbörse „eBay“ zu finden. Zahlreiche ungewöhnliche Gegenstände, kuriose Fundstücke und seltene Andenken aus und über die Sesekestadt können dort ersteigert werden.

Künstlerische Meisterleistungen

Eines der teuersten Objekte, die zurzeit dort zu finden sind, ist ein Ölgemälde des Kamener Künstlers Heinrich Arrigo Wittler mit dem Titel „Der Hahn“, das mit einem Sofortkaufpreis von 680 Euro versehen ist. Zu sehen ist ein stolz aufrecht stehender Hahn in vielen bunten Farben. Das Original soll laut Beschreibung zwischen 1950 und 1999 entstanden sein. Wittler war ein Maler aus Heeren-Werve, der sowohl in München an der Akademie der Bildenden Künste, sowie der Universität Heidelberg studiert hat und am 17. August 2004 in Worpswede gestorben ist. Auf der Plattform im Internet werden auch Postkarten zwischen einem Euro und 60 Euro gehandelt, teilweise neuwertig, teilweise über 100 Jahre alt. Auf Luftaufnahmen kann man dabei einige Sehenswürdigkeiten der Stadt betrachten, wie sie früher einmal waren. Wie die Pauluskirche, das Sportcentrum Kaiserau, damals noch Sportschule, und das Alte Rathaus.

Und noch eine Entdeckung auf der Auktionsplattform: Der Notgeldschein, der am 1. April 1920 ausgestellt worden ist und für 25 Pfennig von der Stadthalle Kamen in Zahlung genommen werden sollte. Heute ist das historische Dokument für zwei Euro zu ersteigern. Ein Stück Zeitgeschichte schwingt dort mit: Unterzeichnet haben Bürgermeister und Beigeordneter. Porzellanliebhaber können für 25 Euro zwei Sammelteller der Stadt Kamen erfeilschen. Der eine Teller zeigt die Pauluskirche und der andere den Alten Markt von Kamen, mit den beiden Kirchtürmen im Hintergrund.

Auch die Schulgeschichte hat ihren Platz auf der Auktionsbörse: Die Jahrbücher Nr.8 und Nr.9 der Carlo-Schmid-Schule in Kamen aus den Jahren 95/96 sowie 96/97 können für jeweils vier Euro den Besitzer wechseln. Diese sollen laut Beschreibung in einem guten Zustand sein und könnten die ehemaligen Schüler dieser Abschlussjahre interessieren.

Blick in die nahe Vergangenheit

Auch von Kamens größtem Sportverein, dem VfL Kamen, gibt es einige Objekte zu ersteigern. Wie eine Anstecknadel, auf der der Vereinsname auf dem äußeren silbernen Ring eingraviert worden ist. In der Mitte des blauen Kreises ist das Wappen der Stadt Kamen zu sehen. Vom 23. August 1981 kann man auch ein Programmheft für ein Fußballspiel des VfL gegen Borussia Lippstadt erhalten. Kostenpunkt: Ein Euro.

Für Sammler von älteren Wappenvignetten ist auch eine der Stadt Kamen erhältlich, auf der in altdeutscher Schrift steht, dass Kamen zu Preußen gehört und somit zur Provinz Westfalen mit dem Regierungsbezirk Arnsberg. Ein auf Leder besticktes Polizeiverbandsabzeichen für 8,50 Euro mit den Wappen Nordrhein-Westfalens und ein Teil des Wappens von Kamen ist ebenso erhältlich.

Für Sammler ist die Plattform eine Fundgrube: Kleine Feuerwehrautos der Stadt Kamen gibt es im Maßstab 1:160. Geschichtsinteressierte könnten einen Blick werfen in das Buch „Kamen – wie es früher war“. Vertiefen könnten sie ihr Wissen mit dem Buch „1100 Jahre Methler“ von Rudolf Neuhaus und „Bildern aus Kamen-Methler“ von Dietmar Hoppe. Und auch Kleinigkeiten gibt es zur Genüge. Wie ein Schlüsselbund unserer Zeitung oder ein Kühlschrankmagnet mit der Aufschrift „Ich liebe Kamen-Mitte“.

Über Europameister und Schriftsteller

Wenn man ein Autogramm von einem Leichtathletik-Europameister für 2,99 Euro bekommen möchte, der in Kamen geboren worden ist, sucht man im Internet am besten nach dem Namen Hartmut Weber. Er hat es bei den Europameisterschaften 1982 in Athen geschafft, über 400 Meter zu gewinnen. Die vom ehemaligen Bundesligaspieler Frank Fahrenhorst verteilten Autogramme kosten nur einen Euro und sind zahlreich vertreten. Fahrenhorst, 1977 in Kamen geboren, spielte bei Vereinen wie dem VfL Bochum, Hannover 96 oder SV Werder Bremen.

Vom früheren Handballspieler Michael Menzel, heutiger Betreuer des THW Kiel, ist eines seiner Trikots vom THW für 90 Euro erhältlich. Menzel wurde 1968 in Kamen geboren und hat bei den Bundesligisten Flensburg und Kiel, mit denen er deutscher Meister wurde, gespielt. Von dort hat er es sogar in die A-Nationalmannschaft geschafft und 16 Spiele für diese absolviert. Die Autogrammkarten von den ebenfalls aus Kamen stammenden Oliver Kaczmarek, jetziger Bundestagsabgeordneter, kann man schon für 1,75 Euro erwerben. Der Kriminalroman „Aus dem Nichts“ von dem aus Kamen stammenden Schriftsteller Heinrich Peuckmann ist für vier Euro erhältlich. Der in der Region populäre Schriftsteller wurde am 15. Juli 1949 in Kamen geboren und studierte dann in Bochum Germanistik, Geschichte und evangelische Theologie.