Das Rätsel der gestohlenen Ente

Pruss wohnt in einem Reihenendhaus an der Bergkamener Straße in Kamen, ringsherum Wiesen und Felder. Das Haus hat einen Anbau mit einer Waschküche, darin eine Dusche, eine Waschmaschine, Trockner und einen Tiefkühlschrank.

Vor wenigen Tagen stellten Pruss und seine Frau fest, dass Vorräte fehlten: Taschen, Handtücher, Duschgel sowie Bier, Eier und was sonst noch im Kühlschrank gelagert wird. Außerdem ist die tiefgekühlte Ente weg, die angeblich schon seit 27 Jahren im Eis liegt. Pruss vermutet: Der Dieb kann nur ein „Schlitzohr“ mit Hintergrundwissen gewesen sein, der die Waschküche unverschlossen vorfand.

Wegen der alten Ente sorgt sich der Hausbewohner um das Wohlbefinden des Eindringlings. „Die Ente wurde zur Einheitsfeier am 3. Oktober 1990 eingekauft und dann vergessen“, sagt der 76-Jährige. „Seitdem schieben wir sie immer mal von rechts nach links. Die Ente ist eindeutig überlagert und wurde nur noch aus Freude über die Einheitsfeier dort gelagert. Wir möchten eindringlich vor dem Verzehr warnen.“

Pruss erzählt seinem Nachbarn Herbert Aschhoff, 68, die Geschichte der Einheits-Erinnerungsente. Mit einem Grinsen im Gesicht beschließen beide, dass die unglaubliche Story vom Einbrecher, der auf die Ente aus dem ewigen Eis hereingefallen ist, zu lustig ist, um sie für sich zu behalten. Pruss ist auch jemand, der selbst Witze gut parieren kann, etwa über Leute, die das Haltbarkeitsdatum von Gefriergut nicht so genau nehmen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Ente in der Bratröhre landet. Dem Koch dürfte vorher der Appetit vergehen. „Die Ente wird ranzig wie altes Öl riechen und schmecken, weil das Fett oxidiert“, erklärt Ernährungswissenschaftlerin Lea Feys vom Deutschen Tiefkühlinstitut in Berlin. Sollte der Dieb die unappetitliche Beute verzehren, verderbe er sich nicht zwangsläufig den Magen. „Vorausgesetzt, die Ente wurde bei minus 18 Grad durchgehend gelagert, sind die Bakterien auch nach 27 Jahren noch in einem Schockzustand und konnten sich nicht vermehren.“

Der Verbleib der verschwundenen Ente wird wohl niemals professionell geklärt, weil Pruss auf eine Anzeige bei der Polizei verzichtete. „Selber Schuld, wieder mal vor dem Fernseher eingeschlafen und nicht die Waschküche abgeschlossen“, sagt er. Seine Frau Bärbel Gabriel bestätigt, dass sich alles genau so zugetragen habe.