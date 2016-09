CDU: Weg mit dem Überlauf

„Der Lippeverband sollte an dem provisorischen Überlauf an dem Unnaer Bachlauf nicht weiter festhalten, denn: Damit kann sich eine vergleichbare Gewässerverunreinigung inklusive eines Fischsterbens jederzeit wiederholen“, äußerte Michael Bierhoff, sachkundiger Bürger der CDU-Fraktion im Kulturausschuss, am Mittwoch in einer schriftlichen Mitteilung. Was jetzt zurückbleibe, seien fischarme bis fischfreie Flussabschnitte. „Natürlich werden Fische, die flussabwärts dieses Unglück überlebt haben, die Bestände wieder aufbauen. Aber es wird sicherlich dauern, bis die Fischpopulation sich wieder auf dem Stand vor der Verschmutzung befindet“, so Bierhoff. Vor diesem Hintergrund sollte der Lippeverband den Überlauf am Kortelbach beseitigen. Dort ist der Fluss noch nicht renaturiert, weil einige Grundstücke entlang des Bachlaufs fehlen. Das Abwasser, das in dem Gewässer transportiert wird, wird an dem Überlauf in das neue Kanalnetz, das auf Kamener Gebiet beginnt, abgeführt. Als sich vorige Woche ein Rechen verstopfte, lief das Abwasser nicht in die Kanalisation, sondern in das Kamener Fluss-System.

In Unna meldete sich ein CDU-Politiker im Umweltausschuss zu Wort. Ratsherr Werner Kleinhans forderte, den Bereich besser überwachen lassen, beispielsweise per Video-Überwachung, sodass derlei Havarien nicht wieder vorkommen könnten.

Die hiesige CDU-Fraktion kündigte an, das Fischsterben infolge der Gewässerverunreinigung in den nächsten Ausschüssen zu thematisieren. „Der Angelsportclubs Kamen“, so Bierhoff, „träumte schon davon, Bachforellen in die Seseke einzusetzen und den bis zum 30. August 2016 vorhanden Fischbestand zur Befischung freizugeben.“ Jetzt sei es an dem Lippeverband zu erklären, wie er künftige Schadensereignis infolge von Schmutzwassereinträgen verhindern will. Das soll bei dem Treffen in Arnsberg kommende Woche erläutert werden.

Ganz abwasserfrei ist das Flusssystem auch ohne diesen Unfall im Übrigen nicht. Bei starken Regenfällen werden in den Abschlagvorrichtungen der Kanalisation starken Wassermengen in die Flüsse geleitet. Nur sind diese Ereignisse lokal begrenzt, dass die Flüsse das im Normalfall kompensieren können.