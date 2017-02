Bürgerprotest im Bademantel

Baden ging allerdings niemand bei der Ratssitzung am Donnerstagabend, als Burkhard Allebrodt, Sprecher der Initiative, 2381 Unterschriften von Kamener Bürgern an Bürgermeister Hermann Hupe übergab, zu groß war das Verständnis aller Politiker für die Sorgen. Ob die Heeren-Werver, die bereits im Jahr 2011 ihr Spaßbad verloren haben, dies auch nach der Eröffnung des neuen Kombibades (geplant ab 2020) weiter nutzen können, darüber gab es keine klaren Bekenntnisse.

Nur Spaltbreit Hoffnung für die Kleinschwimmhalle

Dafür allerdings einen Hinweis, der einen Spaltbreit Raum für Hoffnungen lässt. „Wir befinden uns zurzeit auf einem guten Weg zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2022. Wenn das Gebilde so stabil bleibt, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, die Situation anders zu bewerten“, so der Bürgermeister vor der Ratssitzung in einem Gespräch mit der Redaktion. Ähnlich bewertete es die SPD-Fraktion, die mit Blick auf die Haushaltssicherung keine Versprechen auf eine dauerhafte Sicherung machen wollte. Die CDU-Fraktion forderte hingegen den grundsätzlichen Erhalt der Kleinschwimmhalle auch über das Jahr 2020 hinaus. Ein Antrag der Fraktion Linke/GAL, der sich auf einen mindestens zehnjährigen Erhalt festlegte, wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Gute Nachricht indes für alle Freiluftschwimmer und Wassersportler, die befürchtet haben, das geplante Kombibad würde zu klein: Laut der aktuell diskutierten Variante sollen sie weiter in einem 50 Meter großen Außenbecken Sport treiben. Aus dem Rathaus mehren sich die Signale, dass ein neues Freizeitbad doch etwas mehr haben muss als nur Standard. Auch eine sechste Bahn im Hallenbad, wie sie nur in Variante 4 vorgesehen ist, erscheint möglich. Die Entscheidung für die große Lösung allerdings fällt erst im April, wenn es zu einer interkommunalen Abstimmung mit der Stadt Bergkamen kommen soll. „Ein Außenbecken mit 400 Quadratmetern reicht nicht für sportliche Wettkämpfe“, so Bürgermeister Hermann Hupe. Deswegen gab die Stadtverwaltung gestern Abend die Variante 2, kombiniert mit Variante 4, als Diskussionsgrundlage. Hupe: „Dann würde eines der 50-Meter-Becken erhalten bleiben, das dann auf den neusten Stand der Technik gebracht werden müsste.“ Die Variante ist mit geschätzten 1,5 Mio. Euro jährlich die teuerste, wenn es nach den Betriebskosten geht. Die geschätzten Investitionskosten liegen bei 17,632 Mio. Euro – eine Luxus-Version, wenn man die Empfehlungen der Gutachter betrachtet.

Wie die große Lösung finanziert werden kann, erläuterte vor dem Stadtparlament der Kämmerer Ralf Tost. Er stellte drei Varianten vor, deren Vor- und Nachteile zurzeit im Rathaus berechnet werden. Dabei geht es vor allem darum, wie man mit Baukostenzuschüssen, Abschreibungen und Kapitaleinlagen so jongliert, dass am Ende bis zu 500000 Euro Betriebskosten weniger unter dem Strich stehen.

Skeptisch positionierte sich der Verwaltungschef zu Überlegungen in der Nachbarstadt Bergkamen. Dort wird über die Überführung des Bäderpersonals in eine eigene Gesellschaft nachgedacht, allerdings, wie im dortigen Rathaus betont wird, zu gleichen Leistungen wie zuvor. Hupe ist dennoch kritisch: „Es gilt, die Besitzstandsverhältnisse des Personals eins zu eins zu achten“, sagte er. Wenn es nicht darum ginge, über die Tarifierung Geld zu sparen, sondern darum, die Nutzung des Bades attraktiver zu machen, benötige man kein neues Betreibermodell, sondern könne Leistungen auch einkaufen, wie das in Bönen bereits geschehe.

In den Varianten 1 und 4 der Bäderplaner der Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen (GMF) wäre der künftige Freibadbereich nicht größer als die 400 Quadratmeter große Eisbahn der Winterwelt, was auf Kritik in der Politik gestoßen ist. Die Tendenz geht nun dazu, eines der 50-Meter-Becken zu erhalten.Montage: Milk

Jetzige Variante hat bei der Planung Nachteile

Die Vorschläge für ein neues Freizeitbad, das Freibad und Hallenbad kombiniert, liegen seit November vor. Vier Szenarien hatten die externen Bäder-Experten im Auftrag der GSW entworfen. Die Verfasser beschrieben auch den Nachteil der jetzt favorisierten Variante: Der Erhalt des Freibadbeckens sei mit hohem Sanierungsaufwand verbunden, außerdem schränke der Erhalt die Baufelder für den Neubau deutlich ein, heißt es. Sprich: Es müsste ein neues Bad rund um ein altes Becken gebaut werden.