Bürger, pflanzt einen Baum!

Hamm hat einen. Bergkamen auch. Holzwickede. Und Brilon hat den Größten. Jetzt will Kamen auch. Einen Bürgerwald. Im April vergangenen Jahres hatte der Planungs- und Straßenverkehrsausschuss die Verwaltung beauftragt, Standorte zu prüfen und ein Konzept zu entwerfen. Eine Arbeitsgruppe formierte sich – und legt am morgigen Donnerstag in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses ihre Ergebnisse vor. Danach „bietet das Konzept mit der Bereitstellung eines Bürgerwalds jedem Bürger der Stadt Kamen die Möglichkeit, einer alten Tradition folgend zu einem besonderen Lebensereignis gemäß der Richtlinien der Stadt einen Baum zu pflanzen“.

Die Initiative zur Anpflanzung eines solchen Waldes ging von der CDU aus, die einen Jubiläumswald anlässlich von „500 Jahre Reformation“ in diesem Jahr angeregt hatte. Grundsätzlich stieß der Vorschlag auf Wohlwollen und Zustimmung der anderen Fraktionen und der Stadt. Mit der Einschränkung, dass die Verwaltung einen Jubiläumswald von vornherein ausschloss, da dieser „lediglich auf bedeutsame – auch kommunalpolitische – offizielle Jubiläen abzielt“. Ein Bürgerwaldkonzept hingegen schlösse alle mit ein. „Die Erfahrungen anderer Städte zeigen, dass das besondere Akzeptanz schafft und in der Bevölkerung zu einem hohen Identifikationsgrad führt“, sagt Stadtsprecher Hanno Peppmeier, der auch Mitglied der Arbeitsgruppe ist.

Eine ausreichend große Fläche hat die Arbeitsgruppe in Südkamen ausgemacht. Dort, südlich des Friedhofs (Gemarkung Südkamen, Flur 3, Flurstück 109), hat die Fläche eine passende Größe und die notwendige Infrastruktur mit Parkplätzen sowie Wasser- und Stromanschlüssen ist vorhanden. „Die Fläche hat zudem eine zentrale Lage im Stadtgebiet und ist gut zu erreichen“, erklärt Hanno Peppmeier.

Rund 1,1 Hektar für den neuen Wald

Kriterien für eine geeignete Fläche waren nach Ansicht der Arbeitsgruppe Bürgerwald die Größe von mindestens einem Hektar, geeignete naturräumliche und planungsrechtlich günstige Voraussetzungen sowie die Maßgabe, dass sich die Fläche in städtischem Eigentum befinden sollte. All das trifft auf den bisherigen Acker südlich des Friedhofs zu. Von den rund 1,5 Hektar Fläche können circa 1,1 Hektar mit Bäumen bepflanzt werden. Welche Arten dort in Zukunft in die Höhe schießen könnten hat die Stadt in ihrem Richtlinienkatalog festgelegt (siehe Text unten).

In der Bildmitte rot umrandet: die Fläche für den geplanten Bürgerwald südlich des Südkamener Friedh ... In der Bildmitte rot umrandet: die Fläche für den geplanten Bürgerwald südlich des Südkamener Friedhofs. Foto: Stadt Kamen

Über die Anpflanzung des Waldes wurde auch mit dem zuständigen Revierförster gesprochen. Der Fachmann riet: Die Fläche in einen Kernbereich von circa 8000 Quadratmetern und einen Saumbereich mit rund 3000 Quadratmetern aufzuteilen. Der Platz reicht so für insgesamt 400 Laubbäume, die im Kernbereich großwüchsig und im Saum eher kleiner ausfallen sollen.

Wer in Zukunft seinen eigenen Baum im Bürgerwald pflanzen möchte, muss, sofern die politischen Gremien ihre Zustimmung gewähren, eine entsprechende Bestellung bei der Stadt ausfüllen. Darin kann die Baumart gewählt und die Inschrift für die Plakette angegeben werden. Einmal im Jahr sollen die Bäume bei einem „Pflanzfest“ eingesetzt werden. Vorbild für solch ein Fest und einen Wald könnte zum Beispiel Bergkamen sein. Dort fand Anfang November das 22. „Pflanzfest“ statt; mittlerweile stehen im Jubiläumswald der Nachbarstadt 567 Bäume.

Andere Motive hatte seinerzeit die Stadt Brilon für die Anlage eines Bürgerwalds. Im Januar 2007 war Orkan „Kyrill“ über die Stadt im Hochsauerland hinweggefegt und hatte größte Teile des Stadtwalds zerstört. Im März 2008 begannen 30 Kindergartenkinder mit der Pflanzung von Bäumen, mittlerweile gibt es in themenspezifischen Feldern mehr als 40.000 Bäume aus 30 verschiedenen Arten, dazu einen Waldlehrpfad, einen Wildobstwald oder einen Klimawald. Rund 5000 Menschen aus 13 Nationen haben sich bislang an dem Wald beteiligt.

Richtlinien für den Bürgerwald

Für den Bürgerwald hat die Stadt entsprechende Richtlinien festgelegt. In sechs Punkten wird darin aufgeführt, wie Bepflanzung und Nutzung des Waldes vonstatten gehen. Danach entsteht ein Laubmischwald ohne parkähnliche Strukturen. Jeder Einwohner hat die Möglichkeit, einen Baum seiner Wahl anzupflanzen – oder als „Baumpate“ einen zu verschenken.

Je nach Pflanzbereich stehen verschiedene Baumarten zur Verfügung. In Kategorie 1, Hochstamm mit 10 bis 12 Zentimetern, sind im Angebot: Stieleiche, Trauereiche, Vogelkirsche, Rotbuche, Winterlinde, Bergahorn (rund 150 Euro, inklusive Plakette). In der Kategorie 2, Heister mit circa 2 bis 2,5 Metern Höhe, stehen zur Wahl: Wildbirne, Wildapfel, Weißdorn, Vogelbeere, Feldahorn, Hainbuche (rund 100 Euro, inklusive Plakette). Die Auswahl der jährlich zu pflanzenden Bäume trifft laut Richtlinie die Stadt. Darin ist ebenfalls notiert, dass der Baum nach der Pflanzung in das Eigentum der Stadt übergeht. Der jeweilige Baum wird mit einer Namensplakette versehen, die von der Stadt beschafft und einheitlich gestaltet wird.

Es ist geplant, im Rahmen eines „Pflanzfestes“ einmal im Jahr neue Bäume einzusetzen; anvisiert ist dafür stets der erste Samstag im Oktober.