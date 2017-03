B233-Abfahrt ab 21. März dicht

Das heißt: Autofahrer, die an dieser Stelle sonst aus Richtung Unna kommend in Richtung Südkamen oder Heeren-Werve abbiegen wollen müssen sich einen anderen Weg suchen. „Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert“, teilte Straßen NRW am Freitagmorgen mit.

Der Verkehr auf der B233 wird je Fahrtrichtung zweispurig über verengte Fahrstreifen geführt, wie unsere Zeitung bereits berichtet hat. Die Bauarbeiten sollen bis zum Spätherbst andauern. In diesem Zeitraum werde die Einmündung Hochstraße/Henry-Everling-Straße umgebaut, Teilabschnitte der Hochstraße und der Heerener Straße würden saniert und neue Ampeln an den Knotenpunkten errichtet.

Straßen NRW und die Stadt Kamen bauen die Kreuzung B233/Henry-Everling-Straße/Unnaer Straße in einem Gemeinschaftsprojekt um. Künftig wird es einen Linksabbieger aus der Henry-Everling-Straße auf die B233 (Hochstraße) in Richtung Unna/A1 geben. Außerdem dürfen künftig Fahrzeuge aus Richtung Kamen kommend von der B233 nach links auf die Henry-Everling-Straße abbiegen.