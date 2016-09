Abrissbagger an Monopol-Halle

Die Schonfrist für die Maschinenhalle gegenüber dem denkmalgeschützten Förderturm und Maschinenhaus ist vorbei. Die Bergwerksfirma RAG hat mit den angekündigten Abrissarbeiten begonnen. Bauarbeiter stellten vorige Woche einen Bauzaun rund um das baufällige Industriegebäude auf, für das sich trotz Bemühungen des Fördervereins Monopol kein Investor fand. Zunächst wird die Halle entkernt und äußere Installationen verschwinden, dann folgt der Totalabriss.

Am westlichen Kopfende der Halle ist von der Lüftungsanlage nur ein Gewirr aus verbogenen Blechen, abgerissenen Trägern und zerbeulten Rohren übrig. Ein Bagger nimmt die Teile mit seinem langen Arm in die Zange und bugsiert sie in einen Container. Auf dem Platz liegen auch rostige Ventilatoren, die aussehen wie Flugzeugturbinen nach einem Absturz.

Mischmasch aus Balken und Ziegeln

Mindestens sechs große und zwei kleine Container für das Abbruchmaterial stehen auf dem Gelände verteilt. Ein Radlader holt Schutt aus dem Inneren der Halle. Der Fahrer steuert die Maschine zentimetergenau durch ein großes Tor und überwindet eine Rampe. Wenige Minuten später kommt er mit voller Schaufel wieder heraus und kippt, was aussieht wie ein Mischmasch aus Holz und Ziegeln, in einen Container. Eine Staubwolke steigt auf und fängt Sonnenstrahlen ein.

Mit den Containern wird die Abbruchfirma Stricker aus Dortmund aber nicht auskommen, wenn es in wenigen Tagen an die Substanz der Maschinenhalle geht. Die Ziegelmauern, die mit ihren Kreuzornamenten, Vorsprüngen und Türmchen den architektonischen Charme des 19. Jahrhunderts versprühen, werden zum Einsturz gebracht. Hunderte Tonnen und Kubikmeter Schutt fallen an und sind mit Sattelkippern abzutransportieren.

Sechs Jahre nach der Verfüllung des Schachts Grillo 1 mit 10000 Kubikmetern Beton erfüllt die RAG mit dem Abriss der nicht denkmalgeschützten Teile eine weitere Voraussetzung für die Entlassung des Geländes aus der Bergaufsicht. Eine Anfrage unserer Zeitung zu den begonnenen Abrissarbeiten ließ die RAG zunächst unbeantwortet.

Einen Schritt näher zur Öffnung des Geländes

Nach der Beseitigung der baufälligen Maschinenhalle könnte es der RAG leichter fallen, das Gelände für geplante Aktionen des Fördervereins Monopol zu öffnen. „Dann ist man unter Sicherheitsaspekten einer Aktion näher, bei der Leute auf das Gelände gelassen werden können“, meint Bürgermeister Hermann Hupe (SPD). Das letzte große Fest – zum 140-jährigen Bestehen des Schachts Grillo 1 – musste 2013 noch auf dem Parkplatz vor dem Tor an der Herbert-Wehner-Straße stattfinden. Der Förderverein hofft, 2017 erstmals Besucher aufs Zechengelände und auch auf den Turm einladen zu können.

Vom einst zehn Hektar großen Zechengelände sind noch 1,5 Hektar als Betriebsgelände eingezäunt. Neben dem Förderturm (mit dazugehörigem Maschinenhaus) und der Maschinenhalle steht dort noch eine eingehauste Grubengasförderanlage der Firma Minegas.

Was als nächstes geplant ist Nach dem Abriss der Maschinenhalle sollen Förderturm und Fördermaschinenhaus (Baujahr 1966/67) instandgesetzt werden. Die Voraussetzung für den Erhalt der Gebäude ist die 2015 bekannt gegebene Überführung der Anlagen in die Stiftung Industriedenkmalpflege. Ein Zeitplan der Instandsetzung ist noch nicht bekannt. Das Gelände bleibt vorerst für die Öffentlichkeit unzugänglich. Laut Stiftung soll es 2017 erste Führungen geben.

Zeugnis aus den Gründerjahren

Der Förderverein Monopol, der sich laut Satzung der Förderung der Bergbau- und Industriekultur widmet, verabschiedete sich 2011 nach langen Diskussionen von dem Ziel, die Maschinenhalle zu erhalten und zum Veranstaltungszentrum zu entwickeln. Der Grund: mangelnde Erfolgsaussichten. Die Maschinenhalle samt Werkstatt stellen laut einem früheren Konzept des Fördervereins „ein Highlight des gesamten Ensembles dar, da diese Gebäude aus den Gründerjahren des Bergwerkes und damit der Ruhrgebietsindustrie, also etwa 1875, stammen“. Entgegen der Architektur der Fördermaschinenhalle, deren Stilrichtung in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts geprägt worden ist und als Höhepunkt Zeche Zollverein in Essen beeinflusst hat, handle es sich dabei um Gebäude aus reinem Ziegelmauerwerk mit den damals so typischen Verzierungen wie Kreuzornamenten, Mauervorsprüngen oder Türmchen.