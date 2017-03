A2-Auffahrt ist wieder frei

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat die Teilsperrung der A2-Anschlussstelle Kamen/Bergkamen wieder aufgehoben. Am Dienstagnachmittag wurden die Absperrungen beiseite geschoben, sodass der Verkehr ab 16 Uhr wieder rollen konnte. „Die Arbeiten dort konnten wie geplant abgeschlossen werden“, teilte der Landesbetrieb in Hamm mit. Berufspendler mussten wegen der gesperrten Anschlussstelle seit 20. Februar Umleitungen in Kauf nehmen.

Die Auffahrt in Fahrtrichtung Hannover war im Zuge der Grundsanierung der A2 gesperrt. Gleichzeitig wurde die zugehörige Abfahrt aus Fahrtrichtung Dortmund dicht gemacht. Weiterhin geöffnet blieb hingegen die Auffahrt in Fahrtrichtung Oberhausen sowie die Abfahrt aus Richtung Hannover. Der Landesbetrieb Straßen NRW sagte eine dreiwöchige Sperrung voraus und schilderte Umleitungen aus. Dieser Zeitplan wurde eingehalten.

In der dreiwöchigen Bauphase wurden die Fahrbahnen der Auf- und Abfahrt asphaltiert. Die Verkehrsführung in diesem Bereich bleibt nach dem Abschluss dieser Arbeiten zunächst weiter provisorisch. Über eine enge Kurve geht es auf die Autobahn bzw. von ihr herunter. Erst wenn die Grundsanierung der Autobahn abgeschlossen ist, rollt der Verkehr durch eine Standardkurve auf die Autobahn.

Seit dem Start der Grundsanierung der A2 zwischen dem Kreuz Dortmund Nordost und der Anschlussstelle Kamen/Bergkamen im Frühjahr 2015 war dies die dritte Teilsperrung der Anschlussstelle. Bereits vom 18. September bis 18. Oktober 2015 war die Auf- und Abfahrt Kamen/Bergkamen in Fahrtrichtung Oberhausen dicht. Zuvor sperrte Straßen NRW die Anschlussstelle am 28. Mai 2015 für eine Woche. Betroffen war die Abfahrt in Fahrtrichtung Hannover. Die nun beendete dritte Sperrung fiel in die siebte Phase der Bauarbeiten.

Derzeit läuft die Grunderneuerung der äußeren Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover, das heißt Standspur und rechte Fahrspur. Die Grundsanierung auf einer Länge von rund zehn Kilometern soll bis zu den Sommerferien beendet sein. Für den anschließenden Neubau der Sesekebrücke sowie der Brücke „Am Langen Kamp“ haben vorbereitende Arbeiten begonnen. Zwei Behelfsbrücken entstehen.