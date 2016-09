Verdacht auf Missbrauch

Wie Polizeisprecherin Ute Hellmann am Montag auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, sei eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zum Freibad „Schöne Flöte“ gerufen worden. Dort hielt der Bademeister einen 63-jährigen Mann aus Olsberg im Sauerland fest. Der Vorwurf: versuchter sexueller Missbrauch zweier Kinder unter der Dusche.

Wie Hellmann erläuterte, hätten die Kinder nach eigenen Angaben auf der Wiese des Freibades Fußball gespielt. „Der Ball sei dann in ein Gebüsch gefallen“, so Hellmann. Der 63-Jährige sei hinzugekommen und habe den Ball gemeinsam mit den Kindern aus den Sträuchern geholt. „Da die Kinder sich überall gejuckt hätten, habe der Mann zu ihnen gesagt, dass sie vermutlich in Brennsesseln gekommen sein und sich abduschen sollen.“ Daraufhin ging der Mann mit den sechs und sieben Jahre alten Jungs unter die öffentliche Dusche. Hier habe der Mann sich selbst abgeduscht und dann sich und die Kinder eingeseift.

Freibad-Mitarbeiter wurden anschließend auf den duschenden Mann und die Kinder aufmerksam, setzten ihn fest und riefen die Beamten. Im Beisein der Eltern wurden dann zunächst die Kinder befragt. Diese gaben an, dass der Mann unter der Dusche „ganze normal“ gewesen sei, sich also nicht etwa selbst befriedigt habe. Es sei ihnen daher nichts komisch vorgekommen.

Der beschuldigte 63-Jährige bestritt in der anschließenden Befragung den sexuellen Missbrauch. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung von den Beamten mit nach Unna genommen und anschließend wieder freigelassen. „Der Fall geht nun an die Staatsanwaltschaft“, erklärt Hellmann.