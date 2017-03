Übungsplatz häufig gesperrt

Der Standortübungsplatz in Hengsen ist als Naherholungsgebiet sehr beliebt. Dorthin zieht es nicht nur die Hundehalter, die Spaziergänge in der Natur lieben. Immer öfter müssen sie sich aber in jüngster Zeit andere Spazierwege aussuchen, denn Soldaten der Bundeswehr üben sehr häufig auf dem Standortübungsplatz. Und das hat, wie Hauptmann Thorsten Roche auf Anfrage erklärte, auch einen guten Grund: Es stehen Auslandseinsätze an, an denen das Versorgungsbataillon 7, das in der Glückauf-Kaserne in Unna-Königsborn stationiert ist, beteiligt sein wird. Afghanistan ist dabei nur ein Einsatzgebiet.

Seit Februar häufen sich die Sperrungen des militärischen Gebiets. Und es wird weitere geben: „Geplant sind vier weitere Übungen“, kündigt Hauptmann Roche an. Die exakten Sperrzeiten wird die Bundeswehr noch bekannt geben.

Wenn auf dem Standortübungsplatz Übungen durchgeführt werden, dann sollten sich jeder an die Sperrungen halten, denn dann kann es auf dem Gelände gefährlich werden. Während der Übung kommt es zum Einsatz von Manövermunition, die Soldaten schießen also mit so genannten „Platzpatronen“. Auf dem Gelände werden aber auch Geländefahrten mit Radfahrzeugen durchgeführt. Das ist Teil der militärischen Kraftfahrerausbildung.

Wie Hauptmann Roche erklärte, halten sich die Bürger auch an die Sperrungen. Einige stünden aber mit Blick auf die Uhr vor den Eingängen und könnten das Ende der Sperrung kaum abwarten. Ansonsten sei es aber in der jüngsten Zeit ruhig geblieben. Das war nicht immer so, denn Hundehalter ließen ihre Vierbeiner frei laufen – was auf dem gesamten Gelände verboten ist. Die Bundeswehr sah sich zwischenzeitlich sogar gezwungen, Platzverweise auszusprechen (wir berichteten) und drohte gar mit einer vollständigen Schließung des Standortübungsplatzes für die Öffentlichkeit.

Im Oktober des vergangenen Jahres stellte die Bundeswehr an den neun Eingängen des 250 Hektar großen Gebietes neue Informationstafeln auf. Auf ihnen zu finden ist unter anderem eine große Karte des Gebietes, in dem auch farbig das Wegenetz eingezeichnet ist, auf dem sich die Besucher bewegen können. Hinzu kommen allgemeine Informationen über den Standortübungsplatz. Nach Schätzungen der Bundeswehr nutzen jährlich etwa 35.000 Besucher den Standortübungsplatz. Seit 2005 ist der Standortübungsplatz ein Landschaftsschutzgebiet: Das Hengser Bachtal, ein Teil des Platzes, ist bereits seit 1994 als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Informationen zum Standortübungsplatz bietet auch ein Plan, der bei unserer Zeitung an der Hauptstraße kostenlos erhältlich ist.