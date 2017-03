Strafakten im privaten Postfach

Vor zwei Jahren legte sich der Holzwickeder aufgrund zahlreicher Umzüge in der Vergangenheit ein privates Postfach in der Emschergemeinde zu. Diese befindet sich im Edeka-Supermarkt an der Kirchstraße, dort, wo die Post auch die größte Filiale in Holzwickede betreibt. „Und seit ich das Postfach angemietet habe, liegen immer wieder Briefe an das Hauptzollamt Dortmund darin“, erklärt Brockbals.

Zunächst habe er sich dabei nicht so viel gedacht, denn des Rätsels Lösung war schnell gefunden: Vor zwei Jahren zog das Hauptzollamt Dortmund aus einem Gebäude auf Holzwickeder Boden am Flughafen nach Wickede – und kündigte in diesem Zuge auch das Postfach. „Erst dadurch konnte ich es ja anmieten“, sagt Brockbals. Brockbals wies die Postangestellten im Edeka auf das Missgeschick hin und gab die Briefe dort ab. Es folgten weitere Briefe, die er teilweise auch gedankenverloren an seinem Arbeitsplatz öffnete – bis ihm auffiel, was er da in den Händen hielt. Denn es lag nicht nur die vermeintlich „normale“ Post in seinem Postfach – auch Strafprozessakten, die vonseiten verschiedener Staatsanwaltschaften an das Hauptzollamt geschickt worden waren. „Das sind doch hochsensible Daten“, empört sich Brockbals.

Zwar öffnet Frank Brockbals die Post für das Amt nicht absichtlich, doch kam es auch schon vor, dass ... Zwar öffnet Frank Brockbals die Post für das Amt nicht absichtlich, doch kam es auch schon vor, dass er die Briefe gedankenverloren aufschnitt. „Es handelt sich ja schließlich um mein Postfach“, sagt er. Foto: Vormbrock

Umgehend setzt er sich wieder ans Telefon, diesmal, um das Hauptzollamt selbst auf das Missgeschick aufmerksam zu machen. Doch auch dort scheint das Problem noch nicht ganz angekommen zu sein, denn bis heute fischt Frank Brockbals regelmäßig Briefe und auch Akten aus seinem Postfach. „Ich habe die Briefe dann entweder bei den Postmitarbeitern oder sogar bei der Polizei direkt abgegeben – mit dem Ergebnis, dass ich die selben Briefe zwei Tage später wieder im Postfach hatte. „Man darf mit solch sensiblen Daten doch nicht so fahrlässig umgehen“, wundert und ärgert er sich zugleich.

Darf man nicht, das findet auch die Deutsche Post. „Solche Briefe dürfen auf gar keinen Fall in ein fremdes Postfach einsortiert werden“, machte Pressesprecher Rainer Ernzer am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion deutlich. Normalerweise sollten kleine Hinweise auf der Rückseite der Fächer die Mitarbeiter, die die Briefe jeden Tag einsortieren, auch darauf aufmerksam machen. Die Maschinen der Post, die die Briefe nach Holzwickede weiterleiten, könnten einen solchen Unterschied nicht machen. „Aber in jedem Fall muss es den Mitarbeitern auffallen“, so Ernzer, der dem Fall nun nachgehen werde.

Das Hauptzollamt Dortmund selbst gab sich auf Anfrage der Redaktion am Mittwoch ahnungslos. Wie Iris Vermehr, die Dienstellenleiterin für die Öffentlichkeitsarbeit, erklärte, habe ihre Recherche innerhalb des Hauses ergeben, dass dieser Fall bislang niemandem bekannt sei. „Allerdings liegt es natürlich in unserem Interesse, dass wir unsere Post bekommen“, so Vermehr. Sie kündigte an, dass sie gerne mit Frank Brockbals zusammenarbeiten wolle, sollte sich dieser beim Hauptzollamt melden.

„Das ist fast schon eine Frechheit“, platzte es am Mittwoch daraufhin umgehend aus Frank Brockbals heraus. Denn nach eigenen Angaben hat er dem Zollamt schon zweimal geschrieben, mehrfach telefonisch mit ihnen gesprochen und die Post auch schon persönlich nach Wickede gebracht. Letzteres werde er nun nicht mehr machen. „Ich sammel die Post jetzt zu Hause. Dort können es die Mitarbeiter des Zollamtes dann abholen – wenn sie denn wollen.“

Aufgeschlitzte Briefe und Protest per Unterschrift

In den Briefverteilzentren werden die Briefe sortiert und weitergereicht. Foto: Archiv In den Briefverteilzentren werden die Briefe sortiert und weitergereicht. Foto: Archiv

Dass seit Monaten einige Briefe, insbesondere Glückwunschbriefe, in Holzwickede nicht ankommen, ist das Gesprächsthema in der Emschergemeinde. Nun melden sich aber nicht nur Bürger in unserer Redaktion, die Briefe vermissen, sondern auch Postkunden, die aufgeschlitzte Briefumschläge in ihren Briefkästen fanden. So wie ein Holzwickeder, der ein Einschreiben (ein sogenanntes Einwurf-Einschreiben) bekam und seinen Augen nicht traute. Der Umschlag war fein säuberlich aufgeschnitten. Wer das getan hat? Der Holzwickeder weiß es nicht. Auch das Warum ist fraglich, denn der Inhalt (es waren unter anderem Eintrittskarten für eine Veranstaltung) war noch vorhanden. Zeit, sich darüber bei der Hotline zu beschweren, habe er nicht gehabt, so der Betroffene.

Eine Holzwickederin hat etwas getan. Sie hat wie berichtet bereits bei der Polizei Anzeige erstattet. Eine andere Holzwickederin hat eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Binnen weniger Tage sind bereits 50 Unterschriften geleistet worden. Bis zum kommenden Samstag einschließlich haben Bürger noch die Möglichkeit, sich in die Listen, die bei der Fleischerei Vonhoff an der Parkstraße ausliegen, einzutragen. Danach sollen die Listen an die Pressestelle der Deutschen Post weitergereicht werden, natürlich mit einem entsprechenden Anschreiben und der Bitte, das Problem zu lösen.fü