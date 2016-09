Stolpersteine zum Greifen nah

Heimat-Historiker Wilhelm Hochgräber hatte Anfang dieses Jahres den Volkshochschul-Kurs „Spurensuche NS-Opfer in Holzwickede“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, eine Verlegung der Stolpersteine auch in der Emschergemeinde zu ermöglichen. Wie berichtet setzt der für die kleinen Gedenksteine verantwortliche Künstler Gunter Demnig nämlich eine präzise Ausarbeitung des Lebenslaufes der NS-Opfer voraus, bevor ein solcher Stolperstein vor den Lebensorten der Opfer im öffentlichen Raum verlegt wird.

Eine enorme Arbeit, wie Wilhelm Hochgräber in den vergangenen Monaten immer wieder betonte – doch eine Arbeit, die sich einem Ziel nähert. Denn durch die Hilfe seiner Mitstreiter in dem VHS-Kurs konnten zahlreiche Informationen über NS-Opfer aus der Emschergemeinde gesammelt werden, sodass bei der Fortsetzung des VHS-Kurses im zweiten Semester unter anderem auch die „Vorbereitung des Antrages an die Gemeinde auf Genehmigung für die Verlegung von Stolpersteinen im öffentlichen Raum“ auf der Tagesordnung steht. In Kürze, so bestätigt Wilhelm Hochgräber der Redaktion, werden genügend Informationen für eine Verlegung eines Stolpersteines durch Gunter Demnig gesammelt worden sein.

Diesbezüglich möchte Hochgräber nun auch eine Zusammenarbeit mit den Holzwickeder Schulen initiieren, die vom Künstler ausdrücklich gewünscht wird. Hinzu kommt die Einrichtung eines Spendenkontos, denn zur Konzeption der mittlerweile Zehntausende Male in ganz Europa verlegten Steine gehört es auch, dass diese aus privaten Mitteln finanziert werden.