Post in der Kritik

Nachdem eine Holzwickederin bereits Anzeige erstattet hat, kann nun die nächste Aktion beginnen. Die bereits angekündigte Unterschriftenaktion für die die Holzwickederin Doris Hagenkötter verantwortlich zeichnet, ist vorbereitet. Die Listen sind gedruckt. Ab dem kommenden Montag, 13. März, sollen sie in der Fleischerei Vonhoff an der Parkstraße ausliegen.

Mit den Unterschriftenlisten, die an die Deutsche Post weitergeleitet werden sollen, wollen die Holzwickeder zeigen, dass sie sich als Betroffene „unzureichender Postzustellung“ zusammenschließen und die Post auffordern, „das Problem zu lösen“.

Wie bereits berichtet, beschweren sich seit Monaten Holzwickeder darüber, dass Briefe, insbesondere Glückwunschkarten, nicht bei ihnen im Briefkasten laden. Noch ist unklar, warum das so ist. Die Deutsche Post, die recherchiert und auch ihre Sicherheitskräfte eingeschaltet hat, konnte bislang noch keinen Schuldigen ausfindig machen. Die Vermutungen der Betroffenen sind vielfältig. Da in vielen Glückwunschbriefen Geld zu finden ist, vermuten manche, dass die Briefe deshalb abhandenkommen. Manche berichten gar von aufgeschlitzten Umschlägen. Die Deutsche Post aber warnt generell davor, in die Standartbriefe Geld einzustecken. Das sei, so erklärte es ein Pressesprecher, laut allgemeiner Geschäftsbedingungen, sogar verboten.

Zum Thema Post, so scheint es, kann beinahe jeder etwas beitragen. Häufig beklagen sich Bürger in der Redaktion über die Hotline, die nicht weiterhelfe. Die Deutsche Post aber bittet darum, alles zu melden, denn nur mithilfe vieler Informationen kann nach der Ursache geforscht werden.

Die Pressesprecherin der Post, Britta Töllner, wies auch darauf hin, dass Post auch nicht zugestellt werden könne, wenn Adressen unleserlich geschrieben sind.

Die Hotline der Deutschen Post ist zu erreichen unter 0228/4333112.