Orchideenbestand zerstört

Werner Hessel kennt sich in Holzwickede aus, weiß wo die geschützten Orchideen wachsen. Was an der Bahnhofstraße passiert ist, lässt ihm keine Ruhe, denn dort wurden Orchideen übersehen und zerstört. Hessel hat sich bei der Bürgermeisterin Ulrike Drossel über diesen Fall und darüber, dass der Umweltausschuss nicht eingegriffen habe, schriftlich beschwert. Hessels Kritik: „Bei der Planung und dem Bau der Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße ist es 2016 seitens der Gemeindeverwaltung versäumt worden, einen großen vorhandenen Bestand von Orchideen auf dem oben genannten Gelände zu schützen.“ Der Versuch einer Umpflanzaktion sei nicht vorgenommen worden, kritisiert Hessel.

Laut Hessel handelt es sich um den Breitblättrigen Stendelwurz. „Vor Beginn einer Baumaßnahme sollte eigentlich ein Gutachten durch eine kompetente Person über vorhandene geschützte Flora und Fauna auf dem geplanten Baugebiet durchgeführt werden. Dann hätte man die geschützten Pflanzen mit Sicherheit entdeckt und hätte auch entsprechende Schutzmaßnahmen einleiten können“, beklagt sich Hessel. Die Mitglieder des Umweltausschusses hätten sich auskennen müssen, meint der Holzwickeder und wirft dem Ausschuss Unkenntnis vor.

Bürgermeisterin Ulrike Drossel antwortete auf Hessels Schreiben und erklärte auch auf Nachfrage unserer Redaktion, dass niemand gewusst habe, dass auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße geschützte Orchideen wachsen. „Die Pflanzen sind oft so unscheinbar und nicht zu erkennen“, beteuert Drossel, „diese Besonderheiten nicht mit Füßen treten“ zu wollen. Ganz im Gegenteil. Es sei selbstverständlich, dass sie Hessels Bitte nachkommen und die Fläche in die Pflege aufnehmen werde.

Diese Orchidee trägt den Namen Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine). Diese Orchidee trägt den Namen Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine).

„Alle Orchideen sind streng geschützt“, erklärt Bernd Margenburg, Orchideen-Experte des Kreises Unna. Auch er bedauert, dass Pflanzen zerstört werden. Er weiß aber, dass der Schutz der wilden Orchideen nicht so weit reicht, dass er Bebauungsvorhaben aushebeln kann. Eine Orchidee obliegt nämlich nicht dem gleichen Schutz wie beispielsweise eine Fledermaus, deren Dasein Pläne zur Bebauung durchkreuzen können. An der Bahnhofstraße beispielsweise hätten die Orchideen aber vor der Baumaßnahme umgepflanzt werden können. Ob das allerdings Erfolg gehabt hätte, zweifelt auch der Orchideen-Experte an. Er kennt Beispiele, in denen das Umpflanzen missglückt ist. „Wir haben auch durch Forstmaßnahmen Bestände verloren“, bedauert Margenburg.

Zuständig für den Naturschutz ist die Untere Naturschutzbehörde, deren Leiter Peter Driesch ist. Beteiligt wird die Behörde beispielsweise, wenn ein Baugebiet ausgewiesen wird und ein Umweltbericht erstellt werden muss. „Eingriffe in die Natur und Landschaft müssen ausgeglichen werden“, erklärt der Fachmann.

Werner Hessel hat dieses Foto gemacht. Es zeigt eine Wiese an der Bahnhofstraße und belegt, dass es ... Werner Hessel hat dieses Foto gemacht. Es zeigt eine Wiese an der Bahnhofstraße und belegt, dass es Holzwickeder gibt, die die botanischen Kostbarkeiten schützen und auch beim Mähen des Rasens auf die Pflanzen Rücksicht nehmen.Fotos: Hessel

Bundesnaturschutzgesetz Alle in Deutschland vorkommenden Wildorchideen-Arten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz(§ 44) streng geschützt. Zu diesen Arten gehört auch die in Holzwickede vorkommende Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine). Die Pflanzen dürfen nicht gepflückt oder ausgegraben werden. Auch das Entnehmen von Saatgut ist verboten. Es gilt ein absolutes Entnah- meverbot aus der Natur.

Fachmann für den Umweltausschuss

Den von Hessel kritisierten Fall kennt Peter Driesch nicht. Er weist aber auf den im Bundesnaturschutzgesetz geregelten Schutz der Pflanzen hin (siehe Infokasten). Wer Orchideen zerstört, begeht eine Ordnungswidrigkeit und die kann laut Driesch mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Die Summe ist abhängig von dem jeweiligen Fall. Allerdings erklärt auch Driesch, dass die Orchideen keinen so hohen Schutz genießen, dass sie Bebauungen komplett verhindern können.

Hessels verbindet seine Kritik an den Mitgliedern des Umweltausschusses, die sich seines Erachtens um den Schutz der Orchideen hätten bemühen müssen, mit zwei Forderungen. Seines Erachtens nach sollten zum einen die Positionen der Sachkundigen Bürger in den Ausschüssen abgeschafft werden. Zum anderen solle „eine absolut kompetente und neutrale Person mit Fachwissen über Natur und Umwelt stimmberechtigt sein“.

Das passt zum Antrag der FDP, der unlängst im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss abgelehnt wurde. Die FDP wollte erreichen, dass ein Vertreter des Nabu als beratendes Mitglied des Umweltausschusses in die Zuständigkeitsordnung aufgenommen werde. Das wurde abgelehnt.

Nun wird der Nabu-Ortsgruppenvorsitzende Jörn Raffel künftig lediglich zu den Sitzungen des Umweltausschusses eingeladen.