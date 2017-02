Opherdicke wird Zentrallager

Wie die Bezirksregierung Arnsberg am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion bestätigte, wurden auf dem von der Flüchtlingsunterkunft abgetrennten militärischen Gelände Lagerhallen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) angemietet. Seit Dezember vergangenen Jahres werden dort sukzessive Mobiliar, Feldbetten, Bettdecken und Kissen und alles sonstige eingelagert, was in Flüchtlingsunterkünften gebraucht wird.

„Werden Flüchtlingsunterkünfte aufgelöst, werden die dortigen Einrichtungsgegenstände nach Opherdicke gebracht“, erklärt Theresa Frigger, Pressesprecherin der Bezirksregierung Arnsberg. Ebenso, wenn neu angeschafftes Mobiliar kurzzeitig zwischengelagert werden muss. Dies geschehe unter anderem aus logistischen, wie auch Kostengesichtspunkten. Denn durch die Abkehr von der Dezentralisierung in diesem Bereich, also der Einlagerung von Mobiliar und Betten an vielen unterschiedlichen Orten im Regierungsbezirk, könne man vor allem Kosten sparen.

Auf dem Gelände der Raketenstation gibt es zahlreiche große Lagerhallen, die unter anderem mit Panze ... Auf dem Gelände der Raketenstation gibt es zahlreiche große Lagerhallen, die unter anderem mit Panzersperren von damals gesichert sind. Foto: Archiv

Aktuell wird das Zentrallager weiter auf dem Gelände aufgebaut, weshalb es nicht ungewöhnlich sei, wenn die Opherdicker Bürger derzeit vermehrt Speditionsunternehmen in Richtung Mühlenstraße fahren sehen würden. Wann das Zentrallager komplett fertiggestellt sein wird, konnte Frigger noch nicht sagen.

Die Entscheidung für die Emschergemeinde als Zentrallager für den Regierungsbezirk Arnsberg fiel dabei vor allem aus geografischen Gründen. Denn die Städte im bevölkerungsreichen Norden des Regierungsbezirkes sind alle auf kurzem Wege erreichbar.

Hinzu kam, so Frigger, dass auch die von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben angebotenen Konditionen für die Miete der Lagerhallen vorteilhaft für den Standort Emschergemeinde gewesen seien.

Werden Flüchtlingsunterkünfte im Regierungsbezirk Arnsberg aufgelöst oder neu eingerichtet, geht der ... Werden Flüchtlingsunterkünfte im Regierungsbezirk Arnsberg aufgelöst oder neu eingerichtet, geht der Blick in Zukunft immer erst nach Holzwickede. Foto: dpa

Auf Anfrage erklärte die Bundesanstalt für Immobilienanfragen am Mittwoch, dass die Bezirksregierung Arnsberg seit 1. Dezember 2016 insgesamt sieben Lagerhallen auf dem ehemaligen militärischen Gelände an der Mühlenstraße angemietet hat.

Weiterhin sind noch sieben Hallen als Kaltlager vermietet. Eine Halle nutzt die Feuerwehr des Kreises Unna zur Lagerung von Materialien des Katastrophenschutzes und zwei Hallen werden von der Reservistenkameradschaft Dortmund-Mitte genutzt. Die weiteren vier Hallen sind an private Nutzer vermietet. „Eine weitergehende Nutzung ist auf der Liegenschaft nicht möglich, da sich diese im Außenbereich der Gemeinde Holzwickede sowie im Natur- und Trinkwasserschutzgebiet befindet“, erklärte Thorsten Grützner von der Bima.

In den Lagerhallen, die teilweise mit massiven Panzersperren gesichert wurden, wurden früher unter anderem die Flugabwehrraketen und Sprengköpfe der ehemaligen NATO-Basis gelagert.

Leitungen werden verlegt

Die Umbauarbeiten an der Flüchtlingsunterkunft an der Mühlenstraße werden in den kommenden Tagen richtig Fahrt aufnehmen. Denn Anfang kommender Woche werden auch die Konvektoren und Kühlgeräte des Deutschen Roten Kreuzes abgeholt. Dann werden unter anderem Stromleitungen für neue Herde verlegt und neue Herde angeschafft werden. Die von der Gemeinde Holzwickede angeschaffte Spülstraße soll nach Auskunft von Fachbereichsleiter Matthias Aufermann ausgebaut und eingelagert werden. „Vielleicht kann man sie ja noch einmal in einer Schule nutzen“, so Aufermann. Die Arbeiten sollen Ende März fertiggestellt sein.