Neuer Schwung für die Kultur

Für Antje König-Krämer von der Kulturverwaltung ist der „Holzwickeder Sommer“ schon wieder Geschichte. Sie hat momentan Morde im Sinn, bereitet den Jahresempfang der Gemeinde Holzwickede vor und plant den nächsten Weihnachtsmarkt. Die Erstellung des Veranstaltungsprogramms, das zweimal im Jahr erscheint, ist auf ihrer Liste schon als erledigt abgehakt. Das Programmheft befindet sich im Druck, soll in Kürze verteilt werden. Es listet, diesmal in der Farbe Magenta gehalten, alle Veranstaltungen, die zwischen Oktober und März anstehen und der Kulturverwaltung gemeldet wurden, auf.

Es sind 85 Veranstaltungen in sechs Monaten, die auf 24 Seiten aufgelistet sind. Los geht es gleich am 1. Oktober mit dem internationalen Krimifestival „Mord am Hellweg“ (siehe Text unten). Aber auch der ökumenische Familiengottesdienst zum Erntedank auf dem Marktplatz lädt Anfang Oktober ein. Vorträge, Stammtischgespräche und das Herbstfest des Vereins Seniorenbegegnungsstätte sind Höhepunkte des Oktobers.

Weiter geht es im November unter anderem mit dem Martinsbummel, der vom Aktivkreis Holzwickede ausgerichtet wird. Es ist zudem der einzige Tag im Jahr, an dem es einen verkaufsoffenen Sonntag gibt und die Geschäfte öffnen. Zum November gehört auch in jedem Jahr die Hubertusmesse der Holzwickeder Jagdhornbläser sowie die zahlreichen Laternenumzüge der Kindergärten. Zum Volkstrauertag ist ein ökumenischer Gottesdienst mit Gedenkfeier geplant.

Weihnachtsmarkt an drei Tagen

Ende November eröffnet dann wieder der dreitägige Weihnachtsmarkt. Antje König-Krämer ist schon seit Langem mit den Vorbereitungen beschäftigt. Anmeldungen für eine Teilnahme mussten bis zum 31. August im Rathaus eingegangen sein. Das Interesse war wieder groß, denn auf die Vereine, Schulen und Kindergärten, mit denen der Weihnachtsmarkt steht und auch fällt, ist noch immer Verlass. Nun geht es an die Feinabstimmung, damit am Freitag, 25. November, pünktlich um 18 Uhr die Eröffnung des Budenzaubers gefeiert werden kann.

Viel Musik zum Jahreswechsel

Anfang Dezember folgt dann der nächste Weihnachtsmarkt – in Opherdicke. Veranstalter ist wieder die Evangelische Kirchengemeinde Holzwickede und Opherdicke. Und natürlich richtet der Deutsch-Britische Club auch in diesem Jahr das beliebte Christmas Carol Singing in der Evangelischen Kirche Opherdicke aus. Ein vorweihnachtliches Konzert bietet der MGV Eintracht Hengsen. Nach dem Weihnachtstrubel folgt eine Silversterwanderung. Die Schwarzmeerkosaken und Peter Orloff geben am 7. Januar ein Konzert in der Kirche am Markt. Es folgen zum Beispiel das HSC-Kinderspielfest, die Kinder-Uni und natürlich Karneval. Und wenn am 10. März der „Holzwickeder Frühling“ ins Forum einlädt, kann der Winter sich verabschieden – und das nächste Programmheft kommen.

Welt- und Kammermusik

Die Reihen Kammermusik und Weltmusik – Musikwelt begleiten Musikfreunde auch durch die kommenden Monate. In der Reihe „Kammermusik“ spielt das Duo Melange Musik für Flöte und Marimba am 6. Oktober. Das Ensemble Hamburger Ratsmusik gastiert mit „Der König tanzt“ am 10. November im Spiegelsaal. Weiter geht es am 8. Dezember mit „Die Winterreise – Monologe eines einsamen Wandernden“. Die Mitglieder der Neuen Philharmonie Westfalen reisen am 9. Februar „Von St. Petersburg über Rio de Janeiro nach Wien“.

Weltmusik – Musikwelt bietet am 13. Oktober Twana Rhodes und Band. Am 17. November bietet die Jeanine Vahldiek Band Songs mit Einflüssen aus Pop, Rock und Jazz. Echoes of Swing/Jazz gibt es am 22. Januar. Am 23. Februar erklingt Irish Musik und am 7. März gibt es Jazz mit den Three Wise Men.

Ab dem 1. Oktober wird gemordet

Gisa Pauly erzählt von einem Mord, der sich in der Emschergemeinde ereignet hat. Gisa Pauly erzählt von einem Mord, der sich in der Emschergemeinde ereignet hat.

Das internationale Krimifestival „Mord am Hellweg“ kommt auch in die Emschergemeinde. Den Anfang macht am 1. Oktober der „Thrill im Rathaus“ mit Bram Dehouck und Rainer Würth. Weiter geht es am 28. November. Dann liest Gisa Pauly und präsentierte ihren eigens für den „Mord am Hellweg“ geschriebenen Kurzkrimi. Recherchiert hat sie dafür in Holzwickede, denn hier hat sich der Mord ereignet.

Miroslav Nemec liest am 11. November auf dem Emscherquellhof. Der als Tatort-Kommissar bekannte Schauspieler stellt seinen Debütroman vor. Station macht in Holzwickede auch der Crime Express, der am 23. Oktober auf große Fahrt geht.

Karten gibt es im Bürgerbüro an der Allee 4.