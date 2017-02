Holzwickederin zeigt die Post an

„Zwei Geburtstagsbriefe samt Inhalt sind nicht angekommen“, beklagt die Holzwickederin, die an der Goethestraße wohnt. Beschwert habe sie sich bereits bei der Postfiliale an der Kirchstraße, doch dort bekam sie von den Mitarbeiterinnen lediglich eine Telefonnummer. Die Nummer der Beschwerdehotline. Und dort rief die Holzwickederin am vergangenen Montag auch an. Allerdings, erklärte sie in einem Gespräch mit der Redaktion, habe man ihr bei dieser Hotline erklärt, dass ihre Anliegen nicht notiert werden könne, da es einen Systemausfall gegeben habe.

Die Holzwickederin ärgert sich nun maßlos. Jetzt fragt sie sich, ob sie die Fälle zur Anzeige bringen soll, denn die Post würde den Auftrag, für den sie auch Geld kassiert, ja nicht ordnungsgemäß durchführen.

Den Weg zur Polizei möchte die Betroffene am heutigen Mittwoch antreten. Schildern kann sie gleich mehrere Fälle von verschwundener Post. So wurde sie nicht zu einer Hochzeit eingeladen, weil die Einladung nie in ihrem Briefkasten landete. Post zu Nikolaus sei auch nicht angekommen.

Und mit diesen Vorfällen steht die Holzwickederin – wie mehrfach berichtet – nicht allein. Seit Monaten melden sich immer wieder Holzwickeder in unserer Redaktion und beklagen, dass Briefe bei ihnen nicht angekommen sind. Die Rede ist von Glückwunschbriefen aber auch von Trauerpost. Ein bestimmter Bereich in der Gemeinde konnte bislang nicht ausgemacht werden, denn es meldeten sich auch Bürger aus Opherdicke und Hengsen. Sogar aus Unna-Massen rief eine Betroffene an.

„Das Problem, dass Briefe verschwinden, besteht nach wie vor“, bestätigt auch Barbara Schriek. Die Vorsitzende des Holzwickeder Bürgerblocks kümmert sich um die Geburtstagspost der Partei. Sie gratuliert den Mitgliedern, schreibt die Karten, steckt sie in Umschläge und bringt sie zur Post.

Und Barbara Schriek fragt nach, ob die Glückwünsche auch angekommen sind. Und so stellte sich heraus, dass immer mal wieder ein Brief nicht ankommt. „Ich habe sogar schon draufgeschrieben ‚ohne Inhalt‘“, berichtet Schriek. Die Vermutung ist, dass sich irgendjemand die Glückwunschbriefe heraussucht, in der Hoffnung darauf, dass sie Geld enthalten. Und das scheint vielfach der Fall zu sein, wie Holzwickeder immer wieder zugeben. Geld in den normalen Briefen zu verschicken, ist aber laut den Geschäftsbedingungen der Deutschen Post gar nicht gestattet. Dafür gibt es Wertbriefe. Auch Schriek hat schon bei der Hotline angerufen – oder, wie sie sagt, versucht dort anzurufen. Die Mitarbeiter seien ihr unfreundlich und wenig kompetent vorgekommen, also habe sie die Anrufe unterlassen.

61 Millionen Briefe befördert die Deutsche Post jeden Tag. Die Montage sind die schwächsten Tage, denn laut Pressesprecherin Britta Töllner handelt es sich bei 85 Prozent der Briefe, die von der Post zugestellt werden, um Geschäftspost. Und die wird sonntags nicht aufgegeben, da sind die Firmen im Wochenende.

61 Millionen Briefe befördert die Deutsche Post jeden Tag. Zuständig für die Postleitzahlenregion 59 (also auch für Holzwickede mit 59439) ist das Briefzentrum Hamm, das in Werl angesiedelt ist. In Marburg, in der Briefermittlungsstelle dagegen landet die Post, die nicht zugestellt werden konnten. Und dort landen auch Briefe, die in Holzwickede nicht zugestellt werden konnte. Zum Beispiel weil die Adresse unleserlich war.

Erklären, warum Briefe nicht zugestellt werden und einfach verschwinden, kann die Deutsche Post bislang nicht. Am gestrigen Dienstag sagte Postsprecherin Britta Töllner: „Es sind keine Besonderheiten bekannt.“ Eine Häufung an Kundenreklamationen gäbe es nicht. „Alles, was reinkommt, wird auch bearbeitet.“ Auch sie könne nur spekulieren über unleserliche Adressen, abgefallene Etiketten, auf denen die Adresse steht, über Briefinhalte, die die Umschläge bei der Bearbeitung zerstören. „Wir schauen aber genau hin. Wir nehmen das sehr ernst“, erklärte Britta Töllner, dass die Deutsche Post über eine eigene Sicherheitsabteilung verfüge.

Staatsanwaltschaft entscheidet

Die Holzwickederin hat vor, Anzeige gegen die Deutsche Post zu erstatten, weil Briefe nicht ordnungsgemäß zugestellt werden.

Ob eine Strafanzeige Erfolg hat oder nicht, das entscheidet nicht die Polizei. Die Beamten, so erklärte Polizeisprecher Thomas Röwekamp auf Anfrage, nehmen die Anzeige lediglich auf, geben sie weiter in die Sachbearbeitung und die leite sie weiter zur Staatsanwaltschaft. Und die entscheidet letztlich, ob es sich um einen Straftatbestand handelt oder nicht.