Feuer neben den Bahngleisen

Holzwickede. Alarm an den Bahngleisen: Am Bahnhof Holzwickede ist am Montagnachmittag Unterholz aus unbekannter Ursache in Brand geraten. In Sichtweite des Bahnsteigs stieg Rauch in den Himmel auf. Die Freiwillige Feuerwehr brachte das Feuer unter ihre Kontrolle.