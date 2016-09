Empörung über Abholzung

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Danziger Straße im Norden Holzwickedes sind sauer. Gerade erst war das graue Betonbauwerk der Lärmschutzwand zur Bundesstraße 1 von grünem Efeu und Ranken ziemlich dicht bewachsen, da müssen sie nun auch schon wieder auf den nackten Beton mit den wenigen bunten Einflechtungen eines Künstlers vorliebnehmen. Denn Straßen.NRW hat die Lärmschutzwand vor wenigen Tagen freigeschnitten – und zwar von beiden Seiten, also von der B1 her aber eben auch von der Danziger Straße. „Alle paar Jahre müssen wir das Bauwerk komplett freischneiden, um uns zu vergewissern, dass es unbeschädigt sind“, erklärte jetzt Markus Miglietti von der Autobahnniederlassung Hamm von Straßen.NRW, die für die Arbeiten zuständig ist, gegenüber unserer Redaktion.

Allerdings ist es nicht nur das Freischneiden an sich, das für Empörung an der Danziger Straße sorgt. „Ich finde es ein Unding, dass während des Sommers solche Aktionen überhaupt zulässig sind“, sagt etwa Anwohnerin Ute Rohmann. Schließlich würden sich nicht nur die Bienen davon ernähren, das dichte Efeu diene den Vögeln zudem als Brutraum und Winterfutter. Und genau das ist das Problem: Denn bekanntlich dürfen solche Radikalschnitte bis Ende September aufgrund der Vogelbrut gar nicht erfolgen. „Wir haben die Arbeiten an eine Firma abgegeben, die leider etwas übereifrig war und sofort mit den Arbeiten begonnen hat. Das geht so natürlich nicht“, so Miglietti. Straßen.NRW hat die weiteren Arbeiten nun umgehend gestoppt. Sie sollen im kommenden Monat fortgesetzt werden.