Die Post ist weiter ratlos

Das Thema der nicht zugestellten Briefe in Holzwickede bekommt immer neue Facetten. Fast täglich erreichen die Redaktion Anrufe, Mails oder auch Besucher, die von Fällen berichten, in den Post bei ihnen nicht angekommen ist. Manche Fälle liegen bereits Jahre zurück, andere scheinen sich immer wieder zu den Geburtstagen einmal im Jahr zu wiederholen.

Eine Holzwickederin hat bereits in der vergangenen Woche gegen die Post Anzeige erstattet. Bei dieser Zahl ist es nun auch geblieben, wie Polizeisprecherin Vera Howanietz bestätigte.

Nun ist aber auch eine Unterschriftenaktion in der Planung, wie Barbara Schriek vom BBL der Redaktion berichtete. Dort sollen sich all jene eintragen können, die nicht zur Polizei gehen wollen. Schriek ist selber betroffen, denn sie ist für die Geburtstagspost beim BBL zuständig und weiß daher, dass mehrere Briefe nicht bei den Empfängern ankamen.

Das Problem: Oftmals weiß der Angeschriebene gar nicht, dass Post in seinem Briekasten landen sollte. „Ich rufe doch nicht an, um zu fragen, ob man mir geschrieben hat“, fasst es eine Holzwickederin in Worte. Ein Holzwickeder berichtete sogar, wegen nicht zugestellter Post nun mit der Verwandtschaft Streit zu haben. Da kochen die Emotionen bei vielen Betroffenen hoch.

Behördenbriefe, Rechnungen, Trauerpost, Glückwunschbriefe, Zeitungen – die Postsendungen sind vielfä ... Behördenbriefe, Rechnungen, Trauerpost, Glückwunschbriefe, Zeitungen – die Postsendungen sind vielfältig. Foto: dpa

Es geht aber nicht nur um Briefe, die in Holzwickede nicht angekommen sind, sondern auch um Fälle, in denen Holzwickeder Briefe verschickten, die ihr Ziel nicht erreichten. Ein Leser unserer Zeitung schildert, er habe in Unna drei Briefe aufgegeben, „die allesamt bisher nicht bei den Empfängern angekommen sind“. Bei den Briefen habe es sich um kleine Luftpolsterversandtaschen gehandelt, die persönlich am Postschalter in einer Filiale am Kastanienhof abgegeben wurden. „Frankiert waren sie mit Online-Briefmarken“, so der Leser. Ihre Ziele Oberhausen, Bochum und Königstein erreichten die Briefe nicht. Und dieser Leser fügt an: „Mehrfach habe ich versucht, die Hotline der Deutschen Post zu erreichen, das hat bisher leider nicht geklappt.“

Aktenkundig wurde auch der Fall von zwei nicht zugestellten Briefen, weil ein Holzwickeder an einem Feldversuch der Deutschen Post teilnimmt. Er hilft dabei, die Brieflaufzeiten zu überprüfen, bekommt dazu Post zugeschickt. Das wird ihm angekündigt und der Holzwickeder meldet sich, wenn die Post angekommen ist – oder eben auch nicht.

Generell muss aber der Absender die Post über den Verlust informieren. Denn, so erklärt Pressesprecherin Britta Töllner, er ist auch derjenige, der mit der Deutschen Post einen Vertrag geschlossen habe. Der Absender zahlt auch das Porto.

Einen Grund, warum Briefe in Holzwickede nicht zugestellt werden, kann die Pressesprecherin pauschal nicht nennen. Sie versicherte aber in einem Gespräch mit der Redaktion, dass der Sicherheitsdienst eingeschaltet ist und die Deutsche Post alles versuche, um herauszufinden, warum Briefe nicht zugestellt werden. Dabei, so zählt sie auf, müsse das nicht zwangsläufig an der Post inklusive der Zusteller liegen. Die Zusteller, so Britta Töllner, sähen sich bereits unter Generalverdacht. Ihr Chef werde nämlich über jegliche Beschwerden informiert und müsse der Sache nachgehen. „Das belastet auch unsere Mitarbeiter“, so die Unternehmenssprecherin. Zudem, merkte sie an, machten sich Zusteller sogar strafbar, wenn sie Post nicht direkt zustellen. Brief in der Tasche lassen und am nächsten Tag erst zustellen, so Töllner, das gehe gar nicht. Und so etwas werde auch überprüft. Allerdings könne auch der Absender schuld sein, beispielsweise weil er die Adresse unleserlich geschrieben hat, der Brief mit irgendetwas gefüllt wurde, das den Umschlag zerstört. Die Gründe seien vielfältig. Allerdings – und das mache die Recherche in Holzwickede auch so schwierig – gäbe es in der Gemeinde keine Häufung. Da komme mal Post in einem Bezirk, mal in einem anderen nicht an. „Wir haben unser Augenmerk darauf gelegt und bleiben sehr wachsam. Allerdings können wir zurzeit nichts nachweisen. Wir sind ratlos“, erklärt Töllner, dass die Deutsche Post auch mit der Polizei zusammenarbeite. Die Pressesprecherin rät auf jeden Fall dazu, immer den versicherten Versand zu wählen, wenn Wertsachen verschickt werden sollen. Ein normaler 70-Cent-Brief ist nicht versichert.

Übrigens nehmen alle Briefe, ob nach Holzwickede oder von Holzwickede verschickt, den Weg über das Briefverteilzentrum Hamm, das in Werl, angesiedelt ist. Dieses Briefverteilzentrum ist zuständig für die Postleitzahlenregion 59 (also auch für Holzwickede mit 59439. Dort entscheidet sich der weitere Weg des Briefes, ob er in der 59er Region verbleibt oder ob er weiter geschickt wird.

Hotline für Beschwerde nutzen Wer einen Brief abgeschickt hat und weiß, dass er nicht zugestellt wurde, kann bei der Hotline anrufen oder auch die Deutsche Post im Internet unter www.deutschepost.de kontaktieren. Die Hotline der Deutschen Post ist zu erreichen unter 0228/4333112. Die Meldungen bei der Hotline werden laut Pressesprecherin direkt an die Chefs der Zusteller weitergegeben.

61 Millionen Briefe pro Tag

Laut Deutscher Post werden werktäglich bundesweit 61 Millionen Briefe bearbeitet. 95 Prozent aller Briefsendungen innerhalb Deutschlands werden schon einen Werktag nach Einlieferung beim Empfänger zugestellt. Das Qualitätsforschungsinstitut Quotas führt Qualitätsmessungen durch.