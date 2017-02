Der Ecoport wird deutlich teurer

„Aufgrund der guten Vermarktungslage steigen die Preise für Grundstücke im Ecoport von aktuell 87 Euro auf 95 Euro pro Quadratmeter“, berichtet Karin Rose, die Leiterin des Unternehmensservice der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, im Gespräch mit der Redaktion. Damit liegt das Gewerbegebiet im Holzwickeder Norden etwa gleichauf bei den durchschnittlichen Gewerbegebietspreisen pro Quadratmeter mit den großen Nachbarn aus Dortmund.

Im Kreis Unna nimmt der Ecoport mit diesen Preisdimensionen eine Sonderstellung ein. So werden die Preise in Unna demnächst etwa voraussichtlich auf 80 Euro pro Quadratmeter ansteigen, in Bönen auf 70 Euro. In anderen Kreiskommunen liegen sie sogar nur bei knapp über 30 Euro pro Quadratmeter. „Der Ecoport ist diesbezüglich schon High-End, ein besonders hochwertiges Baugebiet“, erklärt Rose. Dies liege unter anderem daran, dass die Gemeinde und die Holzwickeder Politik seit jeher besonderen Wert darauf gelegt hätten, dass sich das Baugebiet auch hochwertig entwickelt. So sei es zum Beispiel schon eine Seltenheit in der heutigen Zeit, so Karin Rose, dass sich die Unternehmer, die sich im Ecoport ansiedeln möchten, persönlich der Gemeinde und der Politik vorstellen müssen. Üblich sei es natürlich, dass Pläne und Konzepte im Vorfeld eingereicht würden, aber eine persönliche Präsentation im Wirtschaftsförderungsausschuss mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu beantworten, sei schon die Ausnahme.

Etwas mehr als 40.000 Quadratmeter Fläche sind aktuell im Holzwickeder Ecoport noch „zu haben“. Foto ... Etwas mehr als 40.000 Quadratmeter Fläche sind aktuell im Holzwickeder Ecoport noch „zu haben“. Foto: Archiv

Dies würde sich auch deutlich in der Vielfalt der Branchen der Unternehmen zeigen, die sich in den vergangenen Jahren im Holzwickeder Ecoport angesiedelt hätten.

Dass die Nachfrage, die, wie Rose sagt, nirgendwo im Kreis Unna höher sei, als nach dem Holzwickeder Ecoport, trotz der deutlichen Preiserhöhung hoch bleibt, liege vor allem an der Lage des Gewerbegebietes. Denn nicht die niedrigen Gewerbesteuern oder die niedrigen Grundsteuern wären für die Unternehmen bei der Wahl eines Gewerbegebietes entscheidend. „Die Lage bestimmt eindeutig den Preis“, so Rose. Und die Lage des Ecoports sei einfach durch den Flughafen Dortmund und vor allem die direkte Anbindung an die Autobahnen und den Ruhrschnellweg perfekt.

Aktuell sind schätzungsweise noch etwas mehr als 40.000 Quadratmeter Gewerbefläche im Ecoport frei. Der aktuelle Boom bei den Anfragen zum Ecoport habe zuletzt sogar erstmals dazu geführt, dass zwei Anfragen auf die gleiche Fläche vorgelegen hätten.

Für die Gemeinde Holzwickede entpuppt sich das Gewerbegebiet im Norden dadurch immer mehr zu einem treibenden Motor der wirtschaftlichen Erholung, die zuletzt dazu geführt, dass die Gemeinde nicht nur zum dritten Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vorstellen konnte, sondern, dass sogar wie berichtet frühere Verbindlichkeiten durch Sondertilgungen abgelöst werden können.

Für die derart positive wirtschaftliche Lage der Gemeinde Holzwickede in jüngerer Vergangenheit ist aber natürlich nicht nur der Ecoport verantwortlich. Vielmehr tragen auch die anderen Gewerbegebiete und ihre finanzstarken Anlieger zum Wachstum bei (siehe kleinen Text).

Gemeinde forciert Erweiterung

Das Gewerbegebiet Ecoport ist eines der Aushängeschilder Holzwickedes und lockt seit Jahren viele Unternehmen auch aus den benachbarten Kommunen an die Emscher. Doch es ist keineswegs das einzige Gewerbegebiet. Denn natürlich dürfen auch die bereits älteren Gewerbegebiete Natorp, Stehfenstraße und Schäferkampstraße/Rausingen nicht vergessen werden – ganz zu schweigen von der Montanhydraulikstraße, wo aber großteilig ja nur die Montanhydraulik-Gruppe angesiedelt ist. „In allen diesen Gewerbegebieten sind allerdings keine Flächen für die Ansiedlung mehr frei“, erklärte Holzwickedes Wirtschaftsförderer Stefan Thiel gestern auf Anfrage.

In Rausingen hat die Gemeinde noch rund fünf Hektar Erweiterungsflächen im Flächennutzungsplan vorgesehen. „Die Erschließung dieser Fläche versucht die Gemeinde nun auch zu forcieren“, so Wirtschaftsförderer Thiel. Wie groß eine solche Erweiterungsfläche aber letztlich sein wird, kommt auch auf den neuen Regionalplan an. Dieser wird für das Jahr 2019 erwartet. In ihm wird dann festgelegt, wie groß die Fläche noch sein dürfen, die die Gemeinde Holzwickede als Gewerbegebiet ausweisen darf.