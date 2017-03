Bahnhof kommt mit Verspätung

Schon seit etwa zweieinhalb Jahren baut die Deutsche Bahn am Holzwickeder Bahnhof. Obwohl die neue Rampe zum Fußgängertunnel zwischen Gleis 4 und Gleis 3/2 längst fertig ist und auch der neue Aufzug betriebsbereit ist, sind die Anlagen weiterhin abgesperrt. Reisende rätseln, warum die Deutsche Bahn nicht den letzten Schritt zur Fertigstellung des Drei-Millionen-Euro-Projekts geht.

Auf der Baustelle gibt es dafür hinter vorgehaltener Hand folgende Erklärung: Der betagte Fußgängertunnel ist undicht, sodass durch Fugen in den Betonwänden und im Boden Wasser eindringt. Das Problem bei dem Altbau wurde unterschätzt. Die undichten Stellen müssen erst fachgerecht verschlossen werden – in der Hoffnung, dass das Problem dann gelöst ist. Außerdem bekommt der Tunnel gegen eindringendes Regenwasser auf nahezu kompletter Länge eine Entwässerungsrinne, die direkt an den Zugängen zur Rampe und zum Aufzug verläuft. Solange die Abdichtungs- und Installationsarbeiten nicht erledigt sind, muss die betroffene Seite des Tunnels abgesperrt bleiben – und damit bleibt auch der neue Aufzug unzugänglich.

DB will Rampe und Aufzug im April öffnen

Die offizielle Erklärung der Deutschen Bahn lautet so: Die Arbeiten in Holzwickede befinden sich nach witterungsbedingten Verzögerungen auf der Zielgeraden. „Im Moment laufen die Arbeiten für den neuen Bodenbelag in der Personenunterführung, die demnächst abgeschlossen werden“, teilte ein Bahnsprecher mit. „Die Rampe wird in der ersten Aprilhälfte freigegeben, der Aufzug wird nach derzeitigem Stand bis Ende April in Betrieb genommen.“

Eine Hälfte des Tunnels ist längs wegen Abdichtungsarbeiten abgesperrt, und damit auch der Zugang zu ... Eine Hälfte des Tunnels ist längs wegen Abdichtungsarbeiten abgesperrt, und damit auch der Zugang zum neuen Aufzug.

Die Erklärung der Deutschen Bahn klingt so, als habe sie allein mit Witterungsproblemen zu kämpfen gehabt. Der Bodenbelag in der Unterführung könne nur bei „durchgängiger Frostfreiheit“ und „relativer Trockenheit“ eingebracht werden, so der Sprecher. Bis Ende Februar habe keine Frostfreiheit bestanden, und Anfang März habe mehrtägiger Starkregen „das Einbringen des Bodens“ erschwert. „Vor ca. zwei Wochen haben die Arbeiten für den Bodenbelag nun aber begonnen. Derzeit wird an den Bodenfugen gearbeitet“, so der Sprecher.

Mitarbeiter der Firma Karwat Injektionstechnik nehmen sich die undichten Stellen der Unterführung derzeit vor. Die Firma aus Herne ist auf Rissverpressung, Abdichtung, Verfüllung, Stabilisierung und Sicherung von Bauwerken spezialisiert. Sobald die Abdichter fertig sind, wird der Fußgängertunnel durch den Generalunternehmer Strabag aus Essen asphaltiert.

Trockenen Fußes durch die Personenunterführung

Ein Überschwemmungsproblem trat schon in der Bauphase der Rampe vor über einem Jahr auf. Zeitweise stand die Unterführung mehrere Zentimeter unter Wasser. Eine Pumpe, die das Wasser fernhalten sollte, fiel mehrfach aus. Mehrfach sei ein Kabel, das die Pumpe mit Strom versorgt, von Unbekannten gestohlen worden, hieß es damals. Nach Ende der Bauarbeiten soll der Tunnel auch ohne Pumpe möglichst trocken bleiben.