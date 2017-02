Aus drei Siegern muss einer werden

Der Architektenwettbewerb, den die Gemeinde Holzwickede anlässlich der Planungen für ein neues Rat- und Bürgerhaus ausgerufen hatte, war ein voller Erfolg. 13 Entwürfe unterschiedlicher Architekturbüros aus der gesamten Republik waren eingegangen und hatten das Preisgericht vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Letztlich sicherte sich ein Architekturbüro aus Stuttgart den ersten Platz, zudem wurden zwei zweite Plätze und ein Anerkennungspreis vergeben.

Durch großzügige Glasfronten sehr offen und hell präsentiert sich dieser Entwurf, der mit dem zweite ... Durch großzügige Glasfronten sehr offen und hell präsentiert sich dieser Entwurf, der mit dem zweiten Platz ausgezeichnet wurde.

Wie interessant das Bauprojekt Rat- und Bürgerhaus für die Architekten war, konnten Christian Grimm, Projektleiter des Rat- und Bürgerhauses bei der Gemeinde Holzwickede, und Uwe Nettlenbusch, Fachbereichsleiter Bauen bei der Gemeinde, auch nach dem Wettbewerb noch feststellen. So habe man von vielen Seiten gehört, dass das Projekt ein besonders spannendes und anspruchsvolles sei und man deshalb gerne mitgemacht habe. „Ich habe sogar noch nach dem Wettbewerb eine Rückmeldung von einem der unterlegenen Büros erhalten, dass man aufgrund des Projektes wirklich gerne mit uns zusammengearbeitet hätte“, berichtet Nettlenbusch.

Der erste Platz ist in diesem Fall aber nicht gleichbedeutend mit dem tatsächlichen Zuschlag für den Bau des Rat- und Bürgerhauses. Vielmehr muss die Arbeitsgruppe aus Verwaltung, Politik und Architekturexperten nun letztlich entscheiden, wie genau das Rat- und Bürgerhaus aussehen soll und mit welchem der drei Siegerbüros sie zusammenarbeiten will. Hierzu werden den Büros nun Vorschläge, Fragen und Anregungen vonseiten der Arbeitsgruppe zugestellt, die die Büros in ihre Entwürfe einarbeiten beziehungsweise erklären sollen. Dabei geht es etwa um weitergehende Fragen der Barrierefreiheit oder um einzelne Bauelemente, die vielleicht nicht so gut bei der Gruppe ankam. Von dieser Umsetzung der Gemeindewünsche wird es dann letztlich vor allem abhängen, welchen der drei Entwürfe die Gemeinde letztlich realisieren wird.

Die drei Siegerentwürfe ähnlich sich dabei in zahlreichen Punkten – in anderen weichen sie deutlich ab. Alle drei Anbauten sind etwa mit Flachdächern versehen, inklusive Möglichkeiten der Fotovoltaiknutzung. Die Gebäudehöhen orientieren sich jeweils an der Traufhöhe des historischen Rathauses. Die Foyers aller drei Entwürfe sind großzügig und mit viel Lichteinfall versehen. Nicht fehlen darf auch ein gastronomischer Bereich, der aber teils im Neubau gesehen wird, teils auch in Kombination mit dem ohnehin vorhandenen Ratskeller. Und auch der Bürger- und Ratssaal findet sich in allen drei Entwürfen wider, ist wandelbar und für unterschiedliche Veranstaltungsformate nutzbar.

Dieser Entwurf eines Stuttgarter Architekturbüros wurde vom Preisgericht mit dem ersten Platz ausgez ... Dieser Entwurf eines Stuttgarter Architekturbüros wurde vom Preisgericht mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Große Unterschiede finden sich indes bei der generellen Gebäudeform. So wird das historische Gebäude beim Siegerentwurf etwa von zwei Seiten eingefasst. In den beiden anderen Entwürfen wird nur an der östlichen Seite des historischen Rathauses angesetzt, die nördliche Seite bleibt offen. In einem Fall befindet sich hier ein offener Innenhof, der sogar von der Straße aus begehbar ist, im zweiten Fall wird der nördliche Bereich gar nicht für das Gebäude genutzt und sogar das hoffnungslos marode Gebäude Poststraße 2 bleibt in diesem Fall erhalten.

Geradezu futuristisch wirkt die Außenhaut des zweitplatzierten Entwurfes eines Dortmunder Büros: Perforierte pulverbeschichtete Aluminiumpaneele, die ein echter Blickfang sein würden – ob man sie nun mag oder nicht.

Wie das Holzwickeder Rat- und Bürgerhaus aber letztlich aussehen wird, wird sich vermutlich im Mai entscheiden, wenn die Arbeitsgruppe mit den Architekturbüros zum Verhandlungsgespräch zusammenkommt. Eine bestimmte Richtung hat die Arbeitsgruppe um Bürgermeisterin Ulrike Drossel mit dem Architekturwettbewerb in jedem Fall vorgegeben. Wie sehr sie sich daran letztlich halten wird, bleibt abzuwarten – und spannend.