Auch im Winter ein Phänomen

Passend zu den Temperaturen in Mütze, Schal, dicke Jacken und warme Schuhe „eingepackt“, hatten sich nicht nur Holzwickeder auf den Weg zum Streetfoodmarkt auf den Rathausplatz gemacht. Auch aus dem Umfeld waren die Besucher gekommen, so wie auch Marion Lorenz aus Dortmund. „Im Sommer war es hier schon klasse. Da war ich ja schon neugierig, wie die Veranstalter das für diese Jahreszeit ebenso gemütlich gestalten wollen“, sagte die 42-Jährige. Und ihre Neugier wurde belohnt. Begeistert hatte sie sich bereits den einen oder anderen Leckerbissen gegönnt. „Jetzt noch einen Pulled-Pork-Burger und ich bin bereit für die Zeltparty!“

Bereit für die Zeltparty mit der „S.o.S. Mobilband“ war nicht nur die Dortmunderin. Schon früh hatten es sich gesellige Gruppen an den Bierzeltgarnituren bequem gemacht und genossen das amüsante Miteinander. Anfangs noch zu unterhaltsamen Klängen aus der „Konserve“ in Form einer Musikanlage, die gegen 18 Uhr schließlich durch die publikumsnahen „Sultans of Swing“ abgelöst wurden.

Doch nicht nur im Zelt sorgte die „unplugged“-Band für gute Stimmung. Die Musiker mischten sich auch vor dem bunt erleuchteten Rathaus unter die Gäste des Streetfoodmarktes, unter denen sich anfangs auch noch zahlreiche Familien befanden. „Ich finde es gut, dass die Portionen nicht zu groß sind. So kann ich mehrere Stände abklappern“, sagte Familienvater Ralf Sauer aus Unna, während er den letzten Champignon aus seiner Schale holte und auf den Flammlachs zusteuerte. „Hier kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Am Feuer ist es schön warm und Flammlachs ist einfach nur lecker.“

Auch die Händler zogen eine positive Bilanz. So wie „Extrawurst“-Inhaber Heinz Peter Dunke. Mit seinem Imbiss-Wagen hat sich der Schwerter vor sechs Monaten einen alten Traum erfüllt. Und ist begeistert über den Ansturm auf dem für ihn ersten Streetfoodmarkt in Holzwickede. „In der ersten halben Stunde sind schon 50 Portionen über den Tisch gegangen und kurz vor 21.30 Uhr waren wir ausverkauft“, verriet der passionierte Koch beim Zusammenräumen seines Standes. Und auch die anderen Händler hatten keinen Grund zur Klage. Die Winter-Edition des Streetfoodmarktes wurde ebenso gut angenommen wie die sommerlichen Vorreiter. Selbst der Eiswagen hatte genügend Zulauf für ein positives Fazit. Dabei hatte Mitveranstalter Jens Reckermann am Morgen noch eine leichte Unruhe verspürt, als in dicken Flocken der Schnee zu Boden fiel. „Ich dachte mir, dass es jetzt entweder sofort um fünf Grad kälter werden muss oder es umgehend aufhören muss zu schneien.“