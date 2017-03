Trrauer um Peter Trautner

Bereits am vergangenen Donnerstag war der Künstler, der bis zuletzt dafür gekämpft hat, dem Verein und der Kunst einen festen Platz in Fröndenberg zu geben, verstorben. Viele erinnern sich an ihn, seine imposante Gestalt mit dem Bart und der Latzhose, an Peter, den stets eine Fülle von Kreativität umgab. So auch Hartmut Marks, langjähriger Freund und Wegbegleiter Trautners, der einem Kunstverein in Werne vorstand. „Ich habe einen richtigen Bohemien kennengelernt, ein Urvieh, einen Typen, der er war“, berichtete Marks von seiner ersten Begegnung mit Peter Trautner. Seine Vielseitigkeit habe ihn immer beeindruckt: „Er konnte mit Ton arbeiten, er hat mit Stahl gearbeitet, mit Glas, mit Gläsern, mit Bronze“, berichtete Marks, „Peter Trautner war Multitasking“. Das und seine Fähigkeit unterschiedliche Leute zusammen zu bringen habe so viel in der Kunst der Region bewegt. „Was ihm dabei geholfen hat, war seine Beharrlichkeit. Er konnte fürchterlich beharrlich sein. Was aber auch etwas Gutes ist, deswegen seid ihr heute hier in diesen Räumen“. Geholfen hat Peter Trautner auch seine Frau Astrid, die ihm stets den Rücken freihielt.

Der Künstler hinterlässt ein großes Andenken, nicht nur in Form seiner Werke, sondern vor allem auch in Form seines besonderen Charakters. „So wollen wir in seinem Geist, hier im Kunstverein, aber auch im ganzen Kunstbereich weiter wirken. Es lohnt sich, für die Kunst zu leben und sich für die Kunst einzusetzen. Das wird im Rahmen der Biedermeierlichkeit, in der wir heute leben, oft so ein bisschen an den Rand gedrängt. Nein, Kunst ist eine wichtige Facette unseres Lebens, eine wichtige Ausdrucksform, und das können wir an Peter sehen“, stellte sein Freund Hartmut Marks eindringlich fest. Für ihn bestünde die Aufgabe der Mitglieder des Kunstvereines darin, das was Peter Trautner mit den Räumen in der Alleestraße aufgebaut hat fortzuführen, denn „das was ihr hier habt, ist einmalig“. Darum, so Marks, „hoffe ich, dass die Räume erhalten bleiben, in Erinnerung an ihn, in Erinnerung an seine Beharrlichkeit“.

Peter Trautner, geboren 1951 in Essen, war ein Künstler, der sich autodidaktisch ausgebildet hatte. Aufgewachsen in einer musikalisch geprägten Familie, arbeitete er als Werkzeugmacher, Postbote, Lkw-Fahrer, Maschinenschlosser, als Saisonarbeiter im Tierpark und in der Kulturarbeit. In der Kunst hat er sich mit verschiedenen Materialien in unterschiedlichen Bereichen der Bildhauerei und auch Malerei auseinandergesetzt. Peter Trautner hatte zahlreiche Ausstellungen, zwei Stipendien und heimste mehrere Kunstpreise ein. In Fröndenberg hat der heimische Künstler den Weg für den Aufbau des Kunstvereins bereitet, der erst seit wenigen Wochen in sein neues Domizil in den Räumen an der Alleestraße gezogen ist. Bis zuletzt war er Vorsitzender des Kunstvereins.