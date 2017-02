Stadt verbummelt Unterschriften

„Das ist unglaublich“, sagt Anwohnerin Bettina Schulte-Ahring. Nach der Ankündigung, dass die Palzstraße voraussichtlich im Sommer eine neue Asphaltdecke bekommen soll (wir berichteten), plagte sie die Sorge, dass die Autos dann noch schneller durch ihren Ort rasen. „Mit der neuen Asphaltdecke allein ist es ja nicht getan“, sagt sie mit Blick auf die schmale Ortsdurchfahrt. Mit den 160 gesammelten Unterschriften hatten die Bausenhagener schließlich auch eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer in der Ortsdurchfahrt und bis zur Straßensanierung auch eine Herabsetzung des Tempos außerorts gefordert.

Ein Anruf der Redaktion bei der Stadtverwaltung brachte nun jedoch zutage, dass die Unterschriften der Anwohner seit November in der Schublade liegen und noch gar nicht weitergegeben wurden an den Kreis Unna und Straßen.NRW als zuständige Träger der Straßenbaulast. „Im Umstellungsprozess bei der Verlagerung des Verkehrsbereichs vom Fachbereich drei auf Fachbereich zwei sind die Unterschriften nicht weitergegeben worden. Es gab auch Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen“, gesteht Beigeordneter Günter Freck zerknirscht und bittet um Entschuldigung für das Versäumnis der Verwaltung. „Die Unterschriften gehen jetzt aber raus“, sagt Freck. Er verspricht, dass die Verwaltung sich noch einmal gesondert mit dem Kreis Unna in Verbindung setzen will, um über die Temporeduzierung zu verhandeln.