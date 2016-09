Sparkasse verlobt sich

Schon länger war klar, dass die kleinste Sparkasse in Nordrhein-Westfalen auf Dauer allein nicht überlebensfähig ist. Es folgten Sondierungen, die nunmehr abgeschlossen sind.

Ein „Bräutigam“ ist ausgeguckt, der eine beachtliche „Aussteuer“ mitbringt: 240 Millionen Euro Bilanzsumme des Fröndenberger Kreditinstituts 2015 und 70 Beschäftigten stehen 2,1161 Milliarden Euro Bilanzsumme der Sparkasse Unna-Kamen und 427 Mitarbeiter gegenüber.

Diese Zahlen machen deutlich: Auf Augenhöhe werden die nun beginnenden Verschmelzungsgespräche wohl nicht zu führen sein. Zumal die Fusion mit Unna-Kamen alternativlos ist. Zum einen bietet die gemeinsame Kreisstruktur die besten Möglichkeiten. Zum anderen soll die zunächst als Partner angedachte Mendener Sparkasse dem Vernehmen nach ohnehin einen Rückzieher gemacht haben.

Und: Die Sparkasse Unna-Kamen hat Erfahrungen mit Fusionen, Fröndenberg nicht. Am 1. Januar 2013 hatten sich die größere Sparkasse Unna und die kleinere Kamener zusammengeschlossen.

Mitarbeiter müssen laut BGB übernommen werden

Dabei steht viel auf dem Spiel. Offene Fragen gibt es reichlich, die in den nächsten dreieinhalb Monaten mit dem „Bräutigam“ verhandelt werden. Dass die Mitarbeiter übernommen werden müssen, regelt zwar der Paragraf 613a des BGB. Doch über das „Wie“ müssen Vorstände und Verwaltungsräte sicherlich diskutieren.

Auch die Frage nach der weiteren Beschäftigung der beiden Fröndenberger Sparkassen-Vorstände Petra Otte und Detlev Menges steht im Raum. Deren derzeitige Verträge laufen Mitte 2018 beziehungsweise Ende 2019 aus. Bei der Fusion der Unnaer mit der Kamener Sparkasse reihten sich die damaligen Kamener Vorstände Bernd Wenge und Stephan Alt in die Unnaer Vorstandsriege ein, die heute vier Vorstände zählt.

Für die Kunden wird sich erfahrungsgemäß nicht viel ändern. Vorteile bringt eine solche Fusion gewiss für Gewerbetreibende mit sich. Denn eine große Sparkasse wird ihnen auch höhere Kreditvolumen anbieten können. Auch Privatkunden könnten profitieren, da es mehr Mitarbeiter geben wird, die ihre Kompetenz in die Beratungen einbringen. Die Erfahrung bei der Fusion zwischen Unna und Kamen zeigt zudem: Für die Kamener hatte sich lediglich nach einer gewissen Übergangszeit die Bankleitzahl geändert. Allerdings mussten 7000 neue Kontonummern vergeben werden, da es zu Überschneidungen kam. Kenner der Materie gehen zudem davon aus, dass die letzte bestehende Filiale der Sparkasse Fröndenberg in Langschede auch mit einer Fusion erhalten bleiben wird. Wie berichtet waren die Filialen in Warmen und Ardey bereits geschlossen worden.

Deutlicher wird sich eine Fusion wohl auf die Finanzen der Stadt Fröndenberg auswirken. Stichwort Gewerbesteuer-Splitting. Wie hoch der Fröndenberger Anteil sein wird, obliegt nun dem Verhandlungsgeschick. Zudem steht die Frage nach der Gewinnausschüttung im Raum. In diesem Jahr hat die Sparkasse Fröndenberg zum zweiten Mal keine Gewinnausschüttung an die Stadt vorgenommen. Doch ließen sich in vergangenen Jahren durchaus einige Finanzlöcher stopfen mit den 50.000 Euro, die von der Sparkasse ausgeschüttet wurden.

Dass die Sparkasse Unna-Kamen ebenso wie die Fröndenberger Soziales, Kultur und Bildung auch finanziell unterstützt, das haben die Fröndenberger Verhandlungspartner schon bei den Sondierungsgesprächen abgeklopft. Und anscheinend festgestellt, dass man auch in diesem Punkt gut zusammenpasst. Was aber aus der eigens dafür 2007 von der Sparkasse Fröndenberg gegründeten Stiftung wird, steht in den Sternen. Immerhin sind 100.000 Euro Stiftungskapital mittlerweile auf 140.000 Euro angewachsen. 4300 Euro sind es in diesem Jahr, die das Fröndenberger Geldinstitut als Stiftungsertrag für den guten Zweck einsetzt. Ob diese Stiftung womöglich einfließt in die Unnaer Bürgerstiftung oder womöglich aufgelöst wird, ist zu klären.

Klar ist hingegen, dass sich mit einer Fusion die Diskussion um die Offenlegung der Vorstandsgehälter erledigt haben wird. Bekanntlich ist Fröndenberg die einzige Sparkasse im Land, deren Vorstandsgehälter nicht transparent sind. Das hatte in der Vergangenheit nicht nur landesweit hohe Wellen geschlagen.

Und zum guten Schluss bleibt noch die Frage nach dem künftigen Namen. Sparkasse Unna-Kamen-Fröndenberg wäre zumindest recht umständlich. Für die Verhandlungspartner wird diese Frage zwar zunächst zweitrangig sein. So manche echte Hochzeit ist jedoch schon an der Namensfrage gescheitert.

Achtkleinste bundesweit

Laut Rangliste des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 2015 ist die Sparkasse Fröndenberg die achtkleinste von bundesweit 413 Sparkassen. Dieser Liste ist zudem zu entnehmen, dass immer mehr Sparkassen fusionieren. Denn 2014 zählte die Liste noch 416 Sparkassen. Auch in der Region ist dieser Trend zu verzeichnen. Dr. Rolf Gerlach, Präsident des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, hat in der Jahrespressekonferenz 2016 prognostiziert, dass sich die Zahl der Sparkassen in Westfalen-Lippe bis 2020 von 68 auf dann etwa 60 einpendeln werde. Er hat diese Entwicklung begrüßt: Es sei richtig, auf Basis auskömmlicher Ergebnisse Fusionen auszuloten. Tatsächlich gab es im Verbandsgebiet seit 2011 sechs Sparkassenfusionen. Unter anderem fusionierten die Sparkassen Unna und Kamen Anfang 2013 sowie Anfang 2016 die Sparkassen Lünen und Werne.