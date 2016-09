Maß nehmen von der grünen Lunge

Seit dem Frühjahr nehmen die Baumexperten der Fröndenberger Firma Wipfelwind mit Unterstützung von weiteren Kollegen Maß von der grünen Lunge der Ruhrstadt. Inzwischen sind rund 2000 städtische Bäume in der Stadtmitte, in Frömern und Ardey ersterfasst und kontrolliert. Der Stadt den einen oder anderen toten Ast gemeldet, damit diese ihn entfernt, gab es bislang keine großen Auffälligkeiten. „Die Bäume sind bisher in einem guten Zustand“, freut sich Lina Krallmann, dass sie den grünen Riesen in ihrer Heimatstadt ein gutes Zeugnis ausstellen kann.

Das soll später auch jene Platane mit dem 3,05-Meter-Stammumfang bekommen, die Krallmann und Mottmann gerade in Augenschein nehmen. Nach und nach füllen sie die Eingabemaske in dem Tablet-PC mit Informationen über dieses wuchtige Gewächs – angefangen beim Standort samt Koordinaten, die den Baum aufgrund seines Standortes tatsächlich auch zu einem städtischen machen, über die Baumart bis hin zu verschiedenen Maßen.

Wird die Krone noch ganz simpel abgeschritten und der Stammumfang in etwa einem Meter Höhe von einem Maßband abgelesen, ist für die Höhe schon mehr Technik nötig. Sein Höhenmessgerät gezückt, geht Jörg Mottmann auf Abstand zu dem Baum – um das ganze Ausmaß erkennen zu können. Auf einem kleinen Bildschirm sieht er wie durch eine Kamera den Baum. Den Stamm mit dem Laser angepeilt, wandert er hoch bis zur Spitze. 31 Meter zeigt das Gerät am Ende an.

Doch Mottmann ist skeptisch. „Das erscheint mir für diesen Baum zu hoch“, sagt er und will sich nicht blind auf die Technik verlassen, setzt stattdessen immer auch auf seinen gesunden Menschenverstand. Denn blendendes Sonnenlicht oder parkende Autos, die den Stamm verdecken, können die Messung mitunter auch beeinträchtigen. Und tatsächlich. Als Mottmann es im zweiten Anlauf noch einmal aus einem anderen Blickwinkel versucht, stehen am Ende 27 Meter im Steckbrief der Platane.

Sämtliche Daten, die Baumkontrolleurin Lina Krallmann ermittelt, vermerkt sie in einem Tablet-PC. An ... Sämtliche Daten, die Baumkontrolleurin Lina Krallmann ermittelt, vermerkt sie in einem Tablet-PC. Angefangen von der Baumart über die Größe bis hin zum Zustand des grünen Riesens. Diese Daten helfen der Stadt demnächst bei der regelmäßigen Kontrolle der Bäume.Fotos: Hennes

Solche Angaben sind für die Stadt wichtig. Denn wenn an Bäumen größere Maßnahmen nötig sind, schreibt die Stadt diese aus. Und da ist die Höhe ein wichtiges Kriterium im Hinblick auf die Kosten.

Nach dieser Ersterfassung des Baumes folgt die Kontrolle, bei der Verkehrssicherheit und Vitalität der Platane im Fokus stehen. Dazu schaut sich Lina Krallmann genau das Baumumfeld an. Sind zum Beispiel noch Baumaßnahmen aus jüngerer Vergangenheit erkennbar, könnte das zum Beispiel ein Anhaltspunkt sein, dass dabei eventuell auch der Baum verletzt wurde. Außerdem nimmt Krallmann die Bodenverdichtung unter die Lupe, untersucht den Stammfuß auf Verletzungen und Schäden, nimmt mögliche Astungswunden in Augenschein, wo Fäulen entstehen könnten, schaut sich Äste und Krone sowie das Laub an. „Aber nicht jede Morschung ist gleich auch gefährlich“, macht die von der NRW-Landwirtschaftskammer zertifizierte Baumkontrolleure deutlich, dass für diesen Job viel Sachverstand und Erfahrung nötig sind. Je nach Zustand des Baumes versieht sie den Steckbrief noch mit Maßnahmen samt Dringlichkeit, die von sofort bis innerhalb der Vegetationsperiode reicht. Bei der Platane gibt es keinen Handlungsbedarf. Sie erweist sich am Ende als „normalgesund“. Auffällig ist lediglich die Bodenverdichtung. Die Wurzeln haben wenig Platz und schon den Asphalt nach oben gedrückt.

Schließlich legt Lina Krallmann noch das Kontrollintervall fest. „Das ist sozusagen ein Freibrief, bis wieder nachgeschaut werden muss“, erklärt sie. Für die Platane ist das in zwei Jahren wieder der Fall.

Damit ist die Arbeit an dieser Stelle beendet. Doch ein paar Meter weiter wartet schon der nächste Baum – und Jörg Mottmann zückt wieder sein gelbes Maßband.

Mehr Bäume als geschätzt

Im Frühjahr begonnen, sollte das Baumkataster eigentlich bis zum Ende des Jahres fertig sein. Ob das gelingt, ist noch unklar. Denn in der Ruhrstadt schlagen offenbar mehr als die von der Verwaltung grob geschätzten 8000 städtischen Bäume Wurzeln. Unter anderem ein Grund dafür ist der viele Jungaufwuchs, den es entlang der Feldwege und an Böschungen gibt. Wie viele Bäume die Stadt letztlich hat, darüber soll das Baumkataster am Ende Auskunft geben.

Haben sich Lina Krallmann und Jörg Mottmann von Wipfelwind für den Fröndenberger Auftrag bereits im Vorfeld Verstärkung von anderen Baumexperten geholt, soll das Team demnächst noch von weiteren kundigen Partnerbetrieben bei der Ersterfassung und Kontrolle unterstützt werden. Während die Kontrolleure die städtischen Bäume in der Stadtmitte, in Frömern und Ardey abhaken können, haben sie andernorts immerhin schon vorgearbeitet: Auf der Hohenheide, in Ostbüren, Neimen, Warmen, Bentrop, Stentrop, Frohnhausen und Bausenhagen haben sie die Bäume zwar noch nicht abschließend kontrolliert, sie sind aber schon verortet und teilweise auch bereits vermessen.

Sechseinhalb Bäume, so ist es grob kalkuliert, sollen die Kontrolleure pro Stunde unter die Lupe nehmen. Sind alle Bäume abgearbeitet, ist die Stadt wieder am Zug. Sie muss sämtliche Daten einpflegen und auswerten, was wann fällig ist, ehe das Baumkataster dann Einzug in den Verwaltungsalltag hält.

Koordinaten für jeden Baum

Während viele Kommunen, zum Beispiel auch Holzwickede, ihre Bäume im Kataster mit einer Nummer versehen, setzt Fröndenberg auf Koordinaten. „Damit können wir mehr anfangen“, sagt Detlef Penzek von der Stadtverwaltung. Denn ist zum Beispiel einmal eine Strom- oder Gasleitung beschädigt, kann die Verwaltung gleich nachschlagen, ob in unmittelbarer Nähe Bäume stehen.