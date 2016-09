Landrat begrüßt Fusionsplan

Wie exklusiv berichtet hat der Fröndenberger Sparkassen-Verwaltungsrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, mit der Sparkasse Unna-Kamen Fusionsgespräche aufzunehmen, aus Unna gab es bereits im Vorfeld grünes Licht. Nun soll bis 1. Januar 2017 die Verschmelzung über die Bühne gehen.

„Die gesunde Sparkasse Fröndenberg geht diesen strategischen Schritt zum richtigen Zeitpunkt aus der Verantwortung des Verwaltungsrates und des Vorstandes gegenüber der Trägerin, Kunden und Mitarbeitern“, sagte die Fröndenberger Verwaltungsratsvorsitzende Sabina Müller. Während ihr Pendant in Unna, Werner Kolter, sich auf die konkreten Fusionsgespräche freut. Und auch Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe zeigte sich überzeugt, „dass die Fusion Arbeitsplätze in Fröndenberg nachhaltig sichern wird“.

Die beiden Vorstandsvorsitzenden Petra Otte und Klaus Moßmeier betonten derweil, dass sie in der Sondierungsphase seit April Optionen zur nachhaltigen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beider Häuser geprüft hätten und zu dem Schluss gekommen seien: „Das passt.“

Über die Möglichkeit, die Sparkassenlandschaft im Kreis wirtschaftlicher und zukunftsfähiger zu gestalten, freute sich Landrat Michael Makiolla. Der Kreis Unna ist mit zehn Prozent an der Kreissparkasse Unna-Kamen beteiligt. Schon von daher hat Makiolla ein Interesse an einem starken Geldinstitut in der Kreisstadt. „Wenn sich die schlechten Rahmenbedingungen weiter zuspitzen, müssen wir mit weiteren Zusammenschlüssen rechnen“, sagt er.

Ihm gehe es aber vor allem darum, die Sparkassen-Landschaft im Kreis zusammenzuhalten. Denn Makiolla weiß: Käme es dazu, zum Beispiel mit Dortmund verhandeln zu müssen, „wären das keine Verhandlungen, sondern eine feindliche Übernahme. Da bräuchten wir überhaupt nicht über Mitsprache in den Gremien nachzudenken“. Nun sei man in der Situation, dass zwei kreisangehörige Sparkassen „in Augenhöhe“ verhandeln könnten. Zumindest formal, ist doch die Sparkasse-Unna ein Gigant gegen die kleine Fröndenberger Bank.

Makiolla kündigte an, dass es ein Gutachten geben wird, nach dem die Anteile Fröndenbergs an der verschmolzenen Sparkasse festgelegt werden. Daran werden sich dann auch Gewinnausschüttung, Spendenverteilung und Gewerbesteueranteile berechnen.