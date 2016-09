Knapp 1000 Fürsprecher

Seit Ende Juni hatte die Fröndenberger Kaufmannschaft mit Unterschriften gegen die diskutierte Marktsperrung und den Wegfall von Parkplätzen mobil gemacht. Damit hatten die Gewerbetreibenden, die mit einer Sperrung einen Kundenverlust fürchten, bei vielen Bürgern offensichtlich ins Schwarze getroffen.

Denn Mitte der Woche hatte Hüttner damit begonnen, die in etlichen Geschäften ausgelegten Listen wieder einzusammeln – und beim ersten Durchsehen 898 Unterschriften gezählt. Dabei hat er längst noch nicht alle ausgefüllten Listen von seinen Kollegen zurück. Die eine oder andere soll in den nächsten Tagen noch dazu kommen. Allerdings, gibt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft zu, müssen die Zahlen noch bereinigt werden. Die Namen sind noch nicht abgeglichen, doppelte Unterzeichner müssen also noch herausgerechnet werden. Dennoch ist Hüttner überzeugt, mit am Ende knapp 1000 Unterschriften ein deutliches Zeichen setzen zu können.

Das wäre ganz im Sinne der anliegenden Geschäftsleute, die bei einer Marktsperrung mitunter um ihre Existenz fürchten, wie Hüttner bei Gesprächen in den vergangenen Wochen und Monate von seinen Kollegen erfahren hat.

Statt einer Sperrung schlägt der Werbering wie berichtet vor, Schwellen in Höhe der Marktein- und -ausfahrt anzubringen. „Die müssten zwingend eingerichtet werden“, sagt Hüttner, weiß er doch, dass sich längst nicht jeder bei der Durchfahrt an die in der Spielstraße vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit hält. „Und wenn die Stellflächen zugeparkt sind, kann man die Straße auch nicht gut einsehen“, sagt Hüttner. Darüber hinaus schlägt der Protest gegen MarktsperrungWerbering vor, die vier Stellflächen auf dem Markt in Kurzzeitparkplätze umzuwandeln. „Damit wäre allen geholfen“, ist der Vorsitzende der Fröndenberger Kaufmannschaft überzeugt.Protest gegen Marktsperrung

Hüttner will nun einen Termin mit Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe vereinbaren, um die gesammelten Unterschriften zu überreichen. Wann die Politik sich dann mit der Marktplatzsituation beschäftigt, ist noch unklar.