Insolvente Integration

Um 9 Uhr am Freitagmorgen reichte der Anwalt der gemeinnützigen Gesellschaft den Insolvenzantrag ein. Die Traditionsgastronomie, die seit 2011 als Integrationsunternehmen arbeitet, hat nach dem Verlust eines Großkunden keine Perspektive mehr. 22 Mitarbeiter, davon sechs mit Behinderungen und zehn Aushilfskräfte sind betroffen.

Letztlich ausschlaggebend für den Schritt war laut gGmbH-Geschäftsführer Herbert Dörmann der Verlust eines Großkunden des Kantinen-Zweigbetriebes. Das Unnaer Unternehmen hatte über viele Jahre sein Kantinenessen von Haeseler bezogen. „Die gewünschte Speisen-Qualität war bei unserer tariflichen Struktur und den erzielbaren Preisen nicht wirtschaftlich realisierbar“, sagt Dörmann. Die Kantine musste daraufhin im Juli geschlossen werden. Ungefähr 20 Prozent des Gesamtumsatzes seien der 100-prozentigen Tochter der Werkstatt Unna dadurch weggebrochen.

Gleichzeitig machte sich die regressive Bezuschussung des Integrationsbetriebes bemerkbar. Zwar einkalkuliert, musste das Unternehmen aber zusätzlich den schrumpfenden Zuschuss für die behinderten Mitarbeiter auffangen. So habe es 2014 noch 140.000 Euro Zuschuss gegeben, in diesem Jahr nur noch 80.000 Euro, macht Dörmann die Dimensionen deutlich. Die Idee hinter der regressiven Förderung, dass die beschäftigten Behinderten im Laufe der Zeit immer produktiver werden und höhere Erträge erwirtschaften, habe sich nicht erfüllt.

Er spricht auch davon, bei der Übernahme des Betriebes böse Überraschungen erlebt zu haben. Zum Beispiel sei der gGmbH kurz nach der Übernahme eine Strom-Rechnung ins Haus geflattert – mit einer Nachforderung von rund 20.000 Euro.

Im Frühjahr dieses Jahres war gerade erst der neue Biergarten eingerichtet worden. Doch wegen des sc ... Im Frühjahr dieses Jahres war gerade erst der neue Biergarten eingerichtet worden. Doch wegen des schlechten Wetters konnte dieser selten genutzt werden.

Aber auch die fehlende öffentliche Verkehrsanbindung in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden sei nicht nur für die Laufkundschaft problematisch, sondern habe auch gerade den behinderten Mitarbeitern Probleme bereitet. Und der frisch renovierte Saal brachte auch nicht die erhoffte Frequenz – selbst bei Sonderveranstaltungen mit Musik und Künstlern deckte der Ertrag den Aufwand nicht. „Wenn dann ein wichtiger Finanzbringer wegbricht, das Saalgeschäft auch nicht läuft, hat man kein Packende mehr“, sagt Dörmann. Zweimal habe man externe Hilfe gesucht, durch Umstrukturierungen versucht gegenzusteuern. Erfolglos. Die Übernahme des Betriebes durch die Mitarbeiter oder durch andere Beschäftigungsträger oder Gastronomen hat der Betreiber bereits geprüft. „Alle Interessenten, die infrage kamen, haben letztlich abgewunken“, so Dörmann. Am Ende wurde der Gang zum Insolvenzgericht unvermeidbar. „Das war ein absolut schwerer Schritt, aber wir haben intern und mit externem Sachverstand alle Alternativen geprüft. Eine Weiterführung ist nicht mehr zu vertreten.“

Wie es jetzt weitergeht, steht noch in den Sternen. „Ich gehe davon aus, dass der Betrieb erst einmal weiterläuft“, sagt Herbert Dörmnann. Wenn das Gericht einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, braucht dieser zunächst einmal Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Bis zu drei Monate lang können die Mitarbeiter Insolvenzgeld bekommen. Sprich: Theoretisch könnte die Gaststätte so lange noch geöffnet bleiben. In dieser Zeit noch einen Nachfolger zu finden wird schwer sein – zumal dieser der gGmbH auch die Immobilie abkaufen müsste.

Sorge um die Mitarbeiter

„Wir suchen jetzt intensiv mit vielen Partner nach Perspektiven für die betroffenen Mitarbeiter“, sagt Herbert Dörmann, Geschäftsführer der Haeseler gGmbH. Besonders die Vermittlung der behinderten Mitarbeiter ist dabei sicherlich nicht ganz einfach.

Sechs Mitarbeiter mit Handicap sind betroffen. Einen jedoch hat die Werkstatt Unna schon vermitteln können. „Eine weitere Kraft hat schon im Zuge der Kantinen-Schließung eine Kündigung erhalten“, sagt Dörmann. Unter den vier verbleibenden ist ein gelernter Koch. Drei weitere Kräfte sind ungelernt. „Um diese Vier müssen wir uns besonders kümmern“, hat Dörmann aber selbstverständlich auch die nicht behinderten Mitarbeiter im Blick, die von der Insolvenz betroffen sind. Da die Werkstatt Unna als Weiterbildungsträger mit vielen Unternehmen kooperiert, sind zumindest gute Voraussetzungen gegeben, Nachfolgelösungen für die Mitarbeiter zu finden. Dennoch war die Insolvenzmitteilung für sie alle am Freitag natürlich ein großer Schock.

Mehrere Pleiten abgewendet

Mit dem Insolvenzantrag der Haeseler gGmbH endet das nächste Kapitel im Bemühen um den Erhalt der Traditionsgaststätte im Herzen Frömerns.

Bereits 2009 hatte die Gerüchteküche gebrodelt, Inhaberin Elke Huber gebe die Gaststätte auf, hieß es. Doch Huber übergab den Betrieb an die Haeseler GmbH und leitete ab 1. April 2009 das dann mit Integrationskonzept hinterlegte Unternehmen. Seither arbeiteten behinderte Angestellte mit denen ohne Behinderung Hand in Hand — gefördert durch den Landschaftsverband. Das ging allerdings nur zweieinhalb Jahre gut. 2011 stand die Gaststätte wieder vor der Pleite. Ende 2011 sprang die Werkstatt Unna ein, gründete als 100-prozentige Tochter die Haeseler gGmbH und führte die Gaststätte an der Von-Steinen-Straße als Integrationsbetrieb weiter.

Als Anfang 2012 der neue Integrationsbetrieb vorgestellt wurde, konnte gGmbH-Geschäftsführer Herbert ... Als Anfang 2012 der neue Integrationsbetrieb vorgestellt wurde, konnte gGmbH-Geschäftsführer Herbert Dörmann gemeinsam mit Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe und den Angestellten Elisabeth Mainzer und Heiko Röder (v.l.) noch lächeln. Foto: Archiv

Fünf Jahre später muss auch die Werkstatt passen. Wie es nun weiter geht, liegt zunächst in den Händen des vorläufigen Insolvenzverwalters.