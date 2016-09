Gene verraten die richtige Pille

„Es gibt Menschen, bei denen ein bestimmtes Gen mutiert ist, das dafür sorgt, dass sie bei der Gabe eines bestimmten Antibiotikums dauerhaft ertauben können“, sagt Raphael Franken. Obwohl dies extrem selten sei, wäre es natürlich gut, wenn man das vor der Einnahme wüsste.

Genau hier setzt der Mitarbeiter der Markt-Apotheke als Doktorand der Uni Bonn mit seiner Studie an, hat gerade die Pilotphase mit 20 Probanten aus dem Schmallenbach-Haus Hubertia abgeschlossen. Bis Mitte 2018 will Franken mit 150 bis 200 Teilnehmern die Hauptstudie durchführen, für die er gerade einen Finanzierungsantrag gestellt hat.

Es geht darum, Risiken der Arzneimitteltherapie zu minimieren. Gerade bei älteren Menschen, die in der Regel viele Medikamente einnehmen, sind diese Risiken extrem hoch. Deshalb haben sich bereits im Mai 2014 die Markt-, Stifts- und Hubertus-Apotheke als Kooperationspartner der Schmallenbach-Häuser zusammengeschlossen, um die Bewohner gezielt pharmazeutisch zu betreuen (siehe Text unten). Während es dabei um eine Analyse der Medikation mit Überprüfung der Wechselwirkungen geht, greift die Studie weiter.

Dr. Anke Lochmann, Besitzerin der Markt-Apotheke, die die Studie initiiert hat, erklärt es ungefähr so: Die Gene bilden den Bauplan für die Enzyme. Und diese sind verantwortlich dafür, wie schnell ein bestimmtes Medikament vom Körper aufgenommen oder abgebaut wird. Ist das Gen mutiert, kann es zum Beispiel dafür sorgen, dass die Nebenwirkungen der geschluckten Pille viel größer sind, als wenn der Mensch dieses Gen in „Normalausstattung“ hätte. Oder aber die Pille wirkt gar nicht.

Gleiche Krankheit, gleiches Medikament – das stimmt also nicht immer. Geht es nach Lochmann und ihrem jungen Apotheker-Kollegen, sollten die Medikamente so individuell verordnet und eingenommen werden, wie auch die Menschen sind. „Dabei liegt die Therapiehoheit natürlich bei den Ärzten. Es geht aber darum, ihnen zusätzliche Informationen an die Hand zu geben“, betont Franken, während Lochmann berichtet, dass die Studie gut bei den Fröndenberger Medizinern angekommen sei.

Denn sie könnten so Informationen erhalten, wie die Gene ihres jeweiligen Patienten von dem Normaltyp, der von den Fachleuten auch als Wildtyp bezeichnet wird, abweichen. Jeder hat sie nämlich, die mutierten Gene.

Das zeigen auch die ersten Ergebnisse der Studie. Die Teilnehmer, die selbstverständlich vorher ihre Einwilligung schriftlich erteilt haben, werden auf 31 verschiedene Gene überprüft, die für die Aussage zur Medikamentensicherheit relevant sind. „Unter den 15 Frauen und fünf Männern waren bei fünf Genen überhaupt keine Wildtypen dabei“, sagt Franken. Nur bei zwei Genen seien alle 20 „normal“ gewesen. Generell liege die Abweichung gegenüber der Norm bei 50 bis 75 Prozent. Die 20 Teilnehmer der Pilotphase sind zwischen 58 und 93 Jahre alt, der Altersdurchschnitt liegt bei 81 Jahren.

Erschreckend war für Franken und Lochmann, dass die Teilnehmer im Schnitt täglich neun, vereinzelt sogar bis zu 16 verschiedene Arzneistoffe und insgesamt 80 unterschiedliche Wirkstoffe zu sich nehmen. „Dabei wird es schon bei mehr als fünf Medikamenten unübersichtlich“, so Lochmann.

23 Wirkstoffe konnten durch die Typisierung ausgemacht werden, zu denen Empfehlungen ausgesprochen werden sollten. So zur Dosierung oder zur Überwachung bis hin zum Austausch des Medikaments. Nur für zwei Teilnehmer hätten sich keine solchen Empfehlungen ergeben.

Bei aller Wissenschaft, betont Franken, dass es um das Wohl der Patienten geht. Die Analyse vor der Arzneimitteltherapie ermögliche eine auf die Person und ihre Voraussetzungen zugeschnittene Auswahl der Wirkstoffe und ihrer Dosierung, vermeide aber auch unwirksame Therapien. Und die unerwünschten Nebenwirkungen würden verringert. Was allein schon ein großer Gewinn wäre. „Man geht davon aus, dass von allen Krankenhaus-Einweisungen fünf Prozent auf Wechsel- und Nebenwirkungen von Medikamenten zurückzuführen sind. Jede vierte davon ließe sich vermeiden, schätzt die Ärzteschaft“, so Franken. Und da Geld bekanntlich die Welt regiert, gibt er noch zu bedenken, dass die vorherige Analyse auch helfen könnte, Fallkosten zu senken.

Management für Medikamente

Seit Mai 2014 sind die Markt-, Stifts- und Hubertus-Apotheke Kooperationspartner der Schmallenbach-Häuser. Raphael Franken ist in ihrem Auftrag einmal pro Woche in einem der beiden Häuser unterwegs und „managt“ die sichere Medikation.

Wenn Pflegefachkraft Annette Klose Bewohnerin Wilhelmine Schmale ihre Pillen bringt, dann kann sich die 91-Jährige sicher sein, die richtige Medizin einzunehmen. Eine Studie soll die Arzneimitteltherapie aber noch sicherer machen.Fotos: Hennes

„Es gibt viele Stellen, an denen Fehler auftreten können“, sagt Franken. Sein Beispiel: Ein Bewohner fällt und verletzt sich. Der Arzt verschreibt ein Schmerzmittel und – weil dieses den Magen angreift – ein Magenmittel. Sind die Schmerzen abgeklungen, werden die Schmerztabletten, abgesetzt, das Magenmittel aber nicht. Dieses verursacht dann womöglich Übelkeit. Der Arzt, der vielleicht nichts von dem Magenmittel weiß, verschreibt etwas dagegen. Und so schraubt sich die Medikamentenliste ganz allmählich hoch. „Diese Kaskade zu unterbrechen, ist Ziel“, sagt Anke Lochmann. Franken spricht bei seinen Besuchen vor Ort daher jeden Fall mit dem Pflegepersonal durch, überprüft Wechselwirkungen und schaut, ob die Pillen richtig eingenommen werden, oder solche dabei sind, die auf der sogenannten „Priscus-Liste“ stehen – einer Liste mit Medikamenten, die für Senioren nicht unbedingt geeignet sind. Zudem spricht Franken die Fälle mit Dr. Wilhelm Stuhlmann durch. Der Gereontologe ist ehemaliger Vorsitzender der Alzheimergesellschaft und kommt alle zwei Monate für einen Tag ins Schmallenbach-Haus.