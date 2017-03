Ein Sprung in den Straßengraben

Mit einem Sprung in den Straßengraben hat sich Katharina Urban samt Hund und Kinderwagen im letzten Moment noch retten können, berichtet sie. Die Spaziergänge der Dellwigerin im Totenweg gleichen in den letzten Wochen einem Spießrutenlauf – durch die Sperrung der Schwerter Straße und die Umleitung habe sich die Situation sogar noch verschlimmert.

Autofahrer sind rücksichtslos unterwegs

„Die brettern hier regelrecht lang“, sagt Urban mit aufgebrachter Stimme. Dicke Spurrillen säumen den etwa zwei Meter breiten Weg, kaputte Blumentöpfe und Plastikflaschen liegen im Graben, der früher mal ein Bach war. Man tritt von einer Matschpfütze in die nächste. „Der Zustand der Straße geht gar nicht“, beklagt sich Urban.

Der Totenweg, der parallel zum Unnaer Weg verläuft, wird immer wieder von Auto- und Lkw-Fahrern genutzt, die die Umleitungsschilder falsch interpretieren. Eine junge Frau mit Soester Kennzeichen fährt den schmalen Feldweg entlang. Urban und ihre Hündin Saphira müssen den kleinen Hang hinauf klettern. „Ist das hier die Umleitung?“, fragt die Frau. Katharina Urban schüttelt den Kopf, „nein“, sagt sie. So gehe das ständig. Durch die Verkehrssituation verschlechtert sich auch der Zustand des kleinen Weges zusehends. „Ich kann hier nur noch mit Gummistiefeln herlaufen“, sagt Urban. Der Totenweg ist bei vielen jungen Familien mit Hunden beliebt. Morgens wie abends tollen die Vierbeiner beim Gassi gehen auf der Anhöhe über die Felder, jagen den Stöcken hinterher. Deshalb ärgert Urban die Fahrweise der Autofahrer, die rücksichtslos durch Totenweg und Kluse düsen. Aber das ist nicht das einzige Pro-blem. Im oberen Teil des kleinen Feldweges würden Jugendliche regelmäßig eine Bank belagern. „Dagegen habe ich auch überhaupt nichts.“ Was Urban und viele Anwohner stört, ist der Müll, der dort liegen gelassen wird. Hochschwanger habe sie Glasscherben aufgesammelt, Hündin Saphira hat sich erst vor wenigen Tagen die Pfote aufgeschnitten.

Mit ihrem Ärger ist die junge Mutter nicht alleine. Zahlreiche Anwohner, so auch Petra Möller, leiden unter der aktuellen Verkehrssituation. „Man hat das Gefühl, dass die Lkw hier bei uns durch den Garten fahren“, so Möller. Mit bis zu 70 Stundenkilometer brettern Fahrzeuge an ihrem Grundstück entlang. Oberhalb der Unnaer Straße, auf dem Weg in Richtung Strickherdicke, ist im Rahmen der Umleitung eine vorübergehende Einbahnstraße eingerichtet worden. Doch das interessiert die Wenigsten. „Da achtet niemand drauf“, erklärt Möller. Sie beschreibt die aktuelle Lage als „sehr, sehr chaotisch“.

Die Problematikim Auge behalten

„Wir haben das kommen sehen“, sagt Michael Arnold vom Straßenverkehrsamt des Kreises. Die offizielle Umleitung in Richtung Altendorf sei ausreichend beschildert, so Arnold. Mehrere Tafeln in Dellwig zeichnen die Ausfahrt über Strickherdicker Weg, B233, Kluse und Billmericher Weg deutlich aus. Erst vor wenigen Tagen sei eine weitere Hinweistafel am Strickherdicker Weg aufgestellt worden. Für Autofahrer, die die Schilder dennoch ignorieren oder übersehen, ist die Strecke über Unnaer Weg „die letzte Ausfahrt“. Lkw, die im Nadelöhr Höfchen/ Unnaer Weg gestrandet sind, rangieren mitunter eine Viertelstunde, um die Straße wieder zurückzufahren. „In den ersten Tagen einer Vollsperrung ist das völlig normal“, betont Arnold – und dennoch wirkt es, als macht ihn die Uneinsichtigkeit mancher Verkehrsteilnehmer ratlos. Die Sperrung im Herbst vergangenen Jahres sei reibungsloser gelaufen. „Wir haben die Aktion ja auch groß und breit angekündigt.“ Die Einbahnstraße im oberen Teil des Unnaer Wegs ist in Absprache mit der Stadt eingerichtet worden. „Dabei haben wir explizit gefragt, in welche Richtung sie verlaufen soll“, so Arnold. In der Fröndenberger Stadtverwaltung sei man zu dem Schluss gekommen, die Strecke in Richtung Kluse zu öffnen, um den Dellwigern die Möglichkeit zu geben, aus dem Ort herauszufahren.

Arnold verspricht, in Absprache mit der Stadt Fröndenberg das Problem im Auge zu behalten. Weitere Hinweisschilder im Bereich Im Höfchen/ Totenweg schließt er ebenfalls nicht aus. Bis alle Auto- und Lkw-Fahrer die Sperrung sowie die Umleitung verinnerlicht haben, werden wohl noch ein paar Tage vergehen – oder die Sperrung der Schwerter Straße ist passé.

Verursacher muss Straße sauber halten

Der Totenweg liegt größtenteils im Außenbereich. Laut Christoph Börger, Leiter des Fachbereichs II, greife dort keine Reinigungspflicht vonseiten der Stadt. „Nur im südlichen Teil gibt es Überschneidungen mit einem Bebauungsgebiet“, so Börger. Gemeint ist der Kreuzungsbereich zur Straße Im Höfchen. Müllanhäufungen im Straßengraben seien gerade an kleinen Feldwegen immer wieder anzufinden. Außenbereiche sind darüber gerade im Frühjahr ein Anlaufpunkt für Reinigungsaktionen der Dorfgemeinschaften. Verschmutzungen, die im Einzelfall einem Verursacher zuzuordnen sind, müssen von diesem auch wieder beseitigt werden, erklärt Markus Törnig vom Tiefbauamt. Wer im Fall des Totenweges eine Reinigung übernimmt, müsse, so Törnig, erst noch geklärt werden.