Ein Absturz, der gar keiner war

Das Flugobjekt sei sehr niedrig geflogen, dann ins Taumeln geraten und schließlich hinter Bäumen verschwunden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten im Bereich der mutmaßlichen Absturzstelle nichts entdecken und forderten deshalb Luftunterstützung an. Jedoch wurden weder Christoph Dortmund noch der mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Polizeihubschrauber fündig – auch nicht, nachdem der Suchbereich von den Ruhrwiesen entlang der Hönne erweitert wurde. Eine parallele Abfrage bei umliegenden Flugplätzen verlief ebenfalls ergebnislos. Nachdem sich am Abend schließlich zwei Paragleiter bei der Polizei meldeten und angaben, sicher gelandet zu sein, wurde die Suche gegen 19.15 Uhr eingestellt. Einen Absturz hat es demnach offenbar gar nicht gegeben. Gleichwohl sei das Verhalten der Zeugin vorbildlich gewesen, wie die Feuerwehr Menden mitteilt. Bei den geschilderten Beobachtungen habe man von einem Absturz ausgehen müssen. „Alarm in guter Absicht – lieber einmal zu viel als einmal zu wenig“, so die Bilanz der Feuerwehr.