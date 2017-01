CDU fordert Antworten zur Kita

„Es gibt keinen neuen Sachstand“, lässt Kreis-Pressesprecherin Birgit Kalle ausrichten, nachdem die CDU in dieser Woche erneut nachhakt, wie es mit dem Kindergarten St. Marien weitergeht. Für die Christdemokraten eine unbefriedigende Situation, hatten sie doch bereits vor vier Wochen einige Fragen formuliert, die seither im Raum stehen. So wollte die CDU nicht nur grundsätzlich wissen, wie es mit der Kita weitergeht, sondern auch wie lange der Bestand am alten Platz noch gesichert sei, wer die Verantwortung beim Brandschutz übernehme und was passiere, wenn zum 31. Juli 2017 doch eine Schließung anstünde. Darüber hinaus schlugen die Christdemokraten vor, bei einer Begehung des Kindergartens durch das Landesjugendamt eine „eindeutige Aussage zur aktuellen Rechtslage“ zu erhalten. Die CDU-Fraktion drängte in ihrem Schreiben an die Stadt auf Beantwortung der Fragen „spätestens in der ersten Januarwoche“. Die Stadt verwies auf den Kreis. Und von dort gibt es seither nichts Neues.

Dabei hatte CDU-Faktionsvorsitzender Gerd Greczka bereits Mitte Dezember die Stadtspitze gebeten, Kreis-Baudezernent Dr. Detlef Timpe nach Fröndenberg einzuladen, ebenso die zuständige Fachberaterin des Landes-Jugendamtes. „Mit beiden Personen sollte vor Ort unter Beteiligung der Politik der Kindergarten in Augenschein genommen werden“, sagt Sibylle Weber. Die CDU habe vorgeschlagen, anschließend im Rahmen einer erweiterten Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt die Ergebnisse zu erörtern und über die nächsten Schritte nachzudenken. „Dieses Gespräch sollte im Laufe des Januars zustandekommen. Auch hier: Fehlanzeige“, so Weber.

Gerade nach dem Informationsdesaster in der Ratssitzung Mitte Dezember hatte sie sich erhofft, dass Eltern und Politik nun besser informiert würden darüber, „was läuft oder eben nicht läuft“, ärgert sich Weber. Denn eines sei sicher: „Die Zeit läuft“. Und es sei unklar, was mit den 65 Plätzen sei, die ab 1. August fehlen werden.