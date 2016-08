Anzeige nach neuer Hundeattacke

Der Halter eines Zwerg-Rauhaardackels, Stefan Bernhardt, geht oft zusammen mit seiner Frau am Waldweg neben dem Löhnbad Gassi. Er beklagt, dort immer wieder von größeren Hunden angegriffen worden zu sein, die er mit seinem Gehstock abwehre. Andere Hundehalter bezeichnen seine Reaktion als übertrieben, geben an, nur mit Stefan Bernhardt, nie mit anderen Spaziergängern Probleme zu haben.

Zuletzt Mitte August wurde Bernhardts Dackel wegen einer Attacke beim Tierarzt behandelt. Am 21. August seien er und seine Frau dann wieder von dem selben Tier angegriffen worden, gibt er an. Der Hundehalter hat Anzeige erstattet.

Diese ist bei der Stadt eingegangen und wird derzeit geprüft. Doch im zwischen den Hundehaltern entbrannten Streit können, wenn überhaupt, nur Einzelfälle aufgeklärt werden. Denn was in puncto Hundehaltung auf dem Waldweg passiert, fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt.

Verstöße gegen die Leinenpflicht können nur auf bebauten Flächen, Verkehrsflächen oder etwa in Parkanlagen kontrolliert werden, teilt das Fröndenberger Ordnungsamt mit. Waldgebiete hingegen, unterliegen dem Forstgesetz und fallen in den Zuständigkeitsbereich des Forstamts.

Zudem besteht im Wald laut Gesetz keine Leinenpflicht und diese kann auch nicht durch die Stadt für bestimmte Abschnitte eingeführt werden. Hundehalter sind nach Auskunft des Ordnungsamts allerdings dazu angehalten, Sorge zu tragen, dass ihre Vierbeiner nicht im Unterholz herumstromern und aufs Herrchen hören. Bei Gefahr fürs Wild dürfen sie geschossen werden.

Auch wenn das Ordnungsamt eigentlich nicht zuständig ist, war ab und an ein Mitarbeiter am Löhnbach vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Und um auf Anraten von Stefan Bernhard ein Schild mit der Aufschrift Gehweg freizuschneiden, das aber nichts in Bezug auf Regeln der Hundehaltung aussage.

Selbst wenn das Ordnungsamt berechtigt wäre, Verstöße auf dem Waldweg zu ahnden, hätte es mit nur einem Mitarbeiter im Außendienst keine Kapazitäten für regelmäßige Kontrollen.