Verzicht auf Wind-Vorrangzone

Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Stadtrat, auf die Ausweisung eines „Windvorranggebiets“ zu verzichten, weil es dafür in der Stadt keine ausreichende Fläche gibt. Zwischen Siedlungen, Straßen, Naturschutzgebieten gibt es nach den Erkenntnissen der Stadt ohnehin nur sechs Flächen, die für den Bau eines Windrads in etwa der gleichen Größe wie in Overberge in Frage kommen. Nur zwei von ihnen sind überhaupt so groß, dass dort drei Windräder stehen könnten, die für die Ausweisung einer Vorrangfläche notwendig wären. Dort gibt es aber andere Hinderungsgründe, so viele Windräder zu bauen – zum Beispiel eine ungünstige Ausrichtung zur Hauptwindrichtung, sodass die Stadt empfiehlt, auf Vorrangflächen zu verzichten.

Während diese Erkenntnis bei der Diskussion in den zuständigen Fachausschüssen teilweise für Diskussionen sorgte, sieht die Bürgerinitiave „Aktionskreis Leben und Wohnen“ den Vorschlag der Stadtverwaltung durchaus positiv. Das eröffne die Möglichkeit, überall dort ein Windrad zu bauen, wo es genehmigungsfähig ist, sagte der Vorsitzende Karlheinz Röcher, der bereits ein Gespräch mit Baudezernent Dr. Hans-Joachim Peters geführt hat.

Die Initiative, die sich unter anderem die Förderung von regenerativen Energien zum Ziel gesetzt hat, überlegt jetzt sogar, die Initiative für den Bau eines „Bürgerwindrads“ zu ergreifen. Dabei handelt es sich um eine Anlage, die durch Einlagen von interessierten Bürgern finanziert wird, die im Gegenzug von den Gewinnen profitieren.

Einen Standort für die Anlage hat Röcher auch schon ausgemacht: Sie soll auf einer Fläche in Rünthe am Kanal entstehen, die zu den sechs möglichen Standorten im Stadtgebiet gehört. Die Stadt hatte dort eine Anlage für möglich gehalten. „Wir gehen davon aus, dass die Stadt dabei schon eine Vorprüfung unternommen hat, und eine Anlage dort tatsächlich möglich ist“, sagte Röcher.

Der Aktionskreis will an die Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) herantreten, um mit ihnen zusammen das Bürgerwindrad zu realisieren.

Röcher betonte, dass der Aktionskreis immer noch auch eine Fläche für Windräder auf der Halde Großes Holz will. Das hält die Stadt mit Hinweis auf den Landesentwicklungsplan für nicht möglich.