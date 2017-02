Team rettet eingeklemmte Katze

Schon in der Nacht und in den frühen Morgenstunden hatten Anwohner der Meisenstraße immer wieder das laute Jaulen der Katze gehört und schließlich gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit fünf Mitgliedern der Löschgruppe Weddinghofen und Wehrführer Dietmar Luft an. Die Katze steckte in einem Spalt zwischen zwei Garagen. Die stehen im hinteren Bereich ein wenig weiter auseinander als vorn, so dass das Tier wohl anfangs in die Lücke hineingelaufen war, aber dann schließlich steckenblieb und aus dieser Falle nicht mehr herausfand.

Mit den in solchen Fällen üblichen technischen Gerätschaften konnte die Feuerwehr nicht viel ausrichten, so Dietmar Luft. Selbst eine Fahnenstange war zu dick.

Unterstützung bekamen die Helfer von einem Team der Tierarztpraxis Scheele. Dort hatte man spontan um Hilfe gebeten und zwei Mitarbeiter machten sich sofort auf den Weg zur Meisenstraße. In einer Gemeinschaftsaktion mit Nachbarn, Tierarzt-Team und Wehrleuten, gelang es schließlich, die Katze zu retten. Mit dünnen Stahlrohren und aneinander befestigten Besenstielen gelang es schließlich, die Katze ganz vorsichtig wieder dorthin zu bewegen, wo der Spalt breit genug war, um den Rückzug anzutreten.

Dort nahmen sie die Tierärzte in Empfang. Fast zwei Stunden hatte schließlich die erfolgreiche Gemeinschaftsaktion gedauert.