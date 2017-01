Streetwork zieht im Frühjahr um

Das Jugendamt ist sich mit der neuapostolischen Gemeinde zwar schon über den Mietvertrag für das leer stehende Gebäude einig, wie Sozialdezernentin Christine Busch mitteilte. Bevor die Stadt den Mietvertrag abschließen kann, muss aber erst der Stadtrat zustimmen, der erst im Februar seine erste Sitzung im Jahr 2017 hat. Erst danach kann Busch die Aufträge für einige Umbauten vergeben, die für den Einzug der Anlaufstelle des Streetworks notwendig sind. Unter anderem ist der Einbau einer zweiten Tür für einen Rettungsweg vorgeschrieben, bevor die Streetworker das Gebäude nutzen können.

Den Umzug will die Dezernentin so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Die Anlaufstelle „Anstoß“ in einem städtischen Gebäude am Nordbergstadion ist mittlerweile viel zu klein geworden – auch weil viele Flüchtlinge sie mittlerweile als Treffpunkt und Beratungsstelle nutzen.

Der Umbau der ehemaligen Kirche wird nach Einschätzung der Sozialdezernentin auch nach dem Einzug noch eine ganze Weile weitergehen. Sie schätzt, dass er erst in etwa zwei Jahren abgeschlossen ist. Die Streetworker haben schon eine ganze Reihe von Plänen, wie sie das Gebäude nutzen könnten. Unter anderem soll im Altarraum eine Manege eingerichtet werden, in der Kinder und Jugendliche Akrobatik einüben und vorführen können. Außerdem bietet sich der Raum wegen seiner Höhe für eine Kletterwand an, die eingebaut werden soll.

Für den Umbau der ehemaligen neuapostolischen Kirche für das Streetwork hat die Stadt etwa 94.000 Euro an Kosten ermittelt. Den größten Teil will sie aus Mitteln des Landesprogramms zur „Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf“ bestreiten. Über diese Mittel hat Busch den Bewilligungsbescheid bereits im Dezember bekommen. Sie muss die Fördermittel innerhalb von zwei Jahren ausgeben. Die Stadt selbst muss in diesem Fall nur zehn Prozent der Umbaukosten als Eigenanteil übernehmen.